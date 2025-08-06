"Набираю форму": Бєдняков з голим торсом похвалився кубиками пресу

Марія Мельник - 6 серпня, 15:45

Відтепер шоумен Андрій Бєдняков у своєму Instagram не лише розважає підписників та збирає на ЗСУ, а й хизується результатами роботи над собою.

38-річний Андрій раптом запостив селфі з голим торсом, на якому неозброєним оком видно кубики його пресу. 

"Набираю потрохи форму", - підписав фото Бєдняков.

Андрій Бєдняков у плавках

Судячи з форми Бєднякова, в нього є серйозна мотивація


Нагадаємо, Бєдняков та його ексдружина Анастасія Коротка оголосили про розлучення у жовтні 2024, але залишилися в гарних стосунках.

Настя з дітьми продовжує жити в Америці, але регулярно привозить дітей в Україну до тата. У липні Андрій показував, як проводив час з двома дітьми - 9-річною донькою Ксенією і 2,5-річним сином Остапом.

Про зміни в особистому житті Андрій поки нічого не повідомляв. 

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