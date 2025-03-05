"Хай краще зараз це побачу": Бєлєнь розказала про невдалі залицяння медійних чоловіків після "Холостяка"

Переможниця 13-го сезону телешоу "Холостяк" Інна Бєлєнь привідкрила завісу особистого життя.

У своєму Instagram 29-річна холостячка розказала про спроби медійних чоловіків з нею познайомитись.

"Медійні чоловіки щось там мені пишуть і намагаються зі мною познайомитись. Але, блін, останні історії, які в мене були з медійними чоловіками, просто мене наштовхують на якусь думку, що з медійними чоловіками мені взагалі не треба бачитись. Мовчу вже про якісь стосунки і зустрічі", - підготувала підписників Інна.

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"Історія номер один. Давайте без імен. Написав мені чоловік: "Хочу тебе вразити класним букетом на 8 березня. Але в мене питання, якщо я тобі подарую класний букет, ти мене відмітиш в сторіс?"", - сміється Бєлєнь.

Інна пригадала ще один невдалий кейс, однак вже з іншим чоловіком:

"Сьогодні пише мені: "Не хочеш піти на концерт замість кави?". Я така, чому б ні. Десь за годину до концерту пише: "Тебе забирати чи доїдеш на таксі?". Кажу: "забрати, на таксі не хочу". За 40 хвилин до концерту він написав, що запізнюється".

Чоловік пообіцяв Інні, що приїде за 20 хвилин до початку концерту, однак о 18 написав, що не встигне, мовляв, "вже не доля зустрітися".

"Ти міг сказати, не встигаю, замов таксі. Ти міг замовити таксі. Ось є таке круте слово, як понторєз", - описала холостячка свого "кавалера"", - зазначила дівчина

"Я зрозуміла, що хай краще зараз це побачу, ніж потім", - додала вона.

Нагадаємо, у лютому ветеран великої війни і письменник Олександр "Терен" Будько, який був головним героєм 13-го сезону "Холостяка", та його обраниця Бєлєнь повідомили, що вони більше не разом. Раніше експара пояснила, чому таки вирішила розійтися.

А пізніше Бєлєнь (зі сльозами на очах) підбила підсумок історії з Тереном.