"Це були найкращі побачення в житті": Терен і переможниця "Холостяка" Бєлєнь зробили важливу заяву щодо їхніх стосунків

Ветеран великої війни і письменник Олександр "Терен" Будько, який був головним героєм 13-го сезону "Холостяка", та його обраниця на телешоу Інна Бєлєнь (очікувано) повідомили, що вони більше не разом.

Про це пара написала у Instagram.

"Ми зустрілись на тому вокзалі, бо так веліло серце і зійшлись зорі. Ми йшли за почуттями і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті, це були емоції, які залишаться в пам'яті назавжди, це був досвід і трансформація, які стали важливою частиною нас", - почали свою заяву Сашко та Інна.

Терен таки не зміг збудувати міцні стосунки на проєкті телешоу "Холостяк" Фото з Instagram

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"Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами. В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій.

Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати назагал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для нас. Дякуємо всім, хто був поруч і підтримував нас", - зазначили вже колишні закохані.

У сторіс Інна поділилася власними думками з приводу цих стосунків

Нагадаємо, після закінчення трансляції "Холостяка" на телебаченні, Терен ділився враженнями від шоу та розповідав, як воно на нього вплинуло. Ще на початку цього року Олександр та Інна запевняли, що між ними все щиро і справжньо.

Потім Бєлєнь дала інтерв'ю, в якому поміркувала про перехід на українську мову, і позиція дівчини не сподобалася її хлопцю. Інна навіть зізналася, що слова Олександра боляче її вразили. Після чого стала очевидно, що в парі не все гаразд.