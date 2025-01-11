"Боляче вразило мене": переможниця "Холостяка" Бєлєнь відреагувала на критику Терена її висловлювання про мову



Фото з Instagram Олександра Терена

Переможниця "Холостяка 13" та дівчина головного героя проєкту, ветерана Олександра "Терена" Будька, волонтерка Інна Бєлєнь заявила, що їй було дуже неприємно, що він виніс на публіку їхні непорозуміння.

Йдеться про її інтерв'ю Славі Дьоміну щодо позиції переходу з російської на українську мову.

У своєму Instagram Інна пояснила свої слова.

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"Сьогодні я побачила, як легко можна перекрутити чиїсь слова й створити хвилю агресії. Те, що я намагалася донести, було спотворено, і тепер це стало підставою для несправедливих нападів. Я завжди виступаю за українську мову та підтримую її розвиток. Проте, будь-які ідеї, навіть правильні, не мають впроваджуватися через осуд чи примус. Перекручування моїх слів боляче вразило мене, але я дякую тим, хто розуміє. І я бажаю всім таких стосунків, у яких ви здатні вирішувати все без залучення сторонніх людей", - сказала вона.

А от у своєму Telegram-каналі Інна поскаржилася на те, що її коханий Терен публічно це коментував не на її користь.

"Я звикла до позиції, що у відносинах ми разом і в радості, і в горі. Якщо я не права, мій чоловік захищає мене перед усіма, а вдома ми можемо спокійно поговорити й розібратися, що пішло не так. Те, що зараз відбулося, коли нашу сварку було винесено на публіку з перевернутою точкою зору, для мене не є нормою", - написала вона.

Бєлєнь зазначила, що вона завжди підтримує коханого, і навіть розхвалювала його проєкт на інтерв'ю.

"Я та людина, на яку він завжди може покластися 24/7. Але зараз мені дуже боляче. Мене це сильно образило, і я відчуваю себе незахищеною. Під його постом зібралося багато агресії та негативних коментарів, яких до його коментарів не було. Це мене сильно вразило", - зауважила Інна.

Дівчина Терена звернулася до підписників та заявила, що їй потрібен час, аби подумати про те, що сталося.

"Зараз я не готова нічого коментувати. Прошу з повагою ставитися до цієї ситуації та не шукати сенсацій там, де їх немає", - додала вона.

Також переможниця "Холостяка 13" висловилася щодо того, як цю ситуацію "роздули" у медіа.

"Прокинулася, посміялася. Як роздули із мухи слона. Захищала населення, яке ще переходить на українську мову, а читаю як підтримують Сашу, якого ніхто і не ображав. Ось що реально "не на часі" так це сварки, які понеслися після цього", - підсумувала вона.

Інна та Саша, які хотіли робити свої стосунки приватними, здається, дещо посварилися публічно

В інтерв'ю Славі Дьоміну Інна Бєлєнь також розповіла про свій місячний дохід та поділилася, що найважче було для неї на проєкті "Холостяк".

Після закінчення романтичного шоу Олександр Терен та Інна Бєлєнь залишилися разом, вона навіть переїхала з Харкова до Києва. Проте пара заявила підписникам, що хочуть, аби їхні стосунки не були публічні.