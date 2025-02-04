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"Ви перейшли всі межі": "Холостяк" Терен закликав підписників Бєлєнь "від*батися" від нього. Оновлено

Марія Ткаченко 4 лютого, 15:00
Холостяк Терен та Інна

Історія парочки з "Холостяка-13" завершилася несподіваним для багатьох чином...

Фото з Instagram Бєлєнь

Заява героя 13-го сезону "Холостяка", ветерана та письменника Олександра "Терена" Будька та переможниці шоу Інни Бєлєнь про завершення стосунків викликала бурхливу реакцію мережі.

Настільки бурхливу, що чоловік закрив коментарі під цим дописом у Instagram, а в сторіс емоційно звернувся до підписників Інни, вимагаючи, щоби вони від нього "від*балися".

"Я закрив коментарі під останнім дописом, оскільки, підписники Інни, ви перейшли всі межі. Я знаю, що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони, образи вже дійсно перейшли всі межі і мені це не подобається. Я намагаюся з цим дуже довго боротися, і мені вдасться це зробити, повірте, з вами чи без вас", - запевнив Терен.


Олександр Терен Будько

Підписники Інни Бєлєнь згуртувалися, щоби проклясти Терена?

Скрін із Instagram Терена

"Хочу сказати, що я ніколи не ображав Інну, я поважаю її як людину і як жінку, тому те, що ви пишете, це просто гидоття. Нехай воно залишається з кожним із тих, хто це написав", - додав він.

Цікаво, що через пів години після цієї заяви Олександра нова сторіс з'явилася і в Інни. У ній дівчина, не звертаючись ні до Терена, ні до когось іще конкретного, обурилася звинуваченнями в бік своїх підписників.

"Коли звинувачення летять у мій бік - це одне, а коли зачіпають моїх підписників - це вже інше. У мене сильна, свідома аудиторія: люди, які донатять, здають кров і реально змінюють світ. Їх не потрібно чіпати", - підкреслила Бєлєнь.

"Я не буду ніяк це коментувати, особливо в поганому ключі, бо не збираюся знецінювати свій власний вибір заради чиєїсь реакції. Мої люди залишаються зі мною, і я вдячна їм за це", - додала вона.

Інна Бєлєнь у Instagram

Цікаво, кому Інна адресувала цю сторіс

Терен згодом, іще однією сторіс, звернувся до Інни Бєлень, закликавши "йти далі окремо без вигаданих сварок та інтриг".

Терен в Instagram

Як відомо, за кілька тижнів до оголошення про розрив між Будьком і Бєлєнь виникла незгода щодо мовного питання. Вона вихлюпнулася і в публічний простір, позаяк Інна висловила свою думку, відмінну від позиції Сашка, у інтерв'ю.

Нагадаємо, ще під час шоу Терену добряче "прилітало" в мережі, зокрема за його поцілунки з усіма учасницями, від яких, стало відомо згодом, не в захваті була й Бєлєнь.

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