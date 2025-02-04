"Ви перейшли всі межі": "Холостяк" Терен закликав підписників Бєлєнь "від*батися" від нього. Оновлено

Історія парочки з "Холостяка-13" завершилася несподіваним для багатьох чином... Фото з Instagram Бєлєнь

Заява героя 13-го сезону "Холостяка", ветерана та письменника Олександра "Терена" Будька та переможниці шоу Інни Бєлєнь про завершення стосунків викликала бурхливу реакцію мережі.

Настільки бурхливу, що чоловік закрив коментарі під цим дописом у Instagram, а в сторіс емоційно звернувся до підписників Інни, вимагаючи, щоби вони від нього "від*балися".

"Я закрив коментарі під останнім дописом, оскільки, підписники Інни, ви перейшли всі межі. Я знаю, що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони, образи вже дійсно перейшли всі межі і мені це не подобається. Я намагаюся з цим дуже довго боротися, і мені вдасться це зробити, повірте, з вами чи без вас", - запевнив Терен.

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"Хочу сказати, що я ніколи не ображав Інну, я поважаю її як людину і як жінку, тому те, що ви пишете, це просто гидоття. Нехай воно залишається з кожним із тих, хто це написав", - додав він.

Цікаво, що через пів години після цієї заяви Олександра нова сторіс з'явилася і в Інни. У ній дівчина, не звертаючись ні до Терена, ні до когось іще конкретного, обурилася звинуваченнями в бік своїх підписників.

"Коли звинувачення летять у мій бік - це одне, а коли зачіпають моїх підписників - це вже інше. У мене сильна, свідома аудиторія: люди, які донатять, здають кров і реально змінюють світ. Їх не потрібно чіпати", - підкреслила Бєлєнь.

"Я не буду ніяк це коментувати, особливо в поганому ключі, бо не збираюся знецінювати свій власний вибір заради чиєїсь реакції. Мої люди залишаються зі мною, і я вдячна їм за це", - додала вона.

Цікаво, кому Інна адресувала цю сторіс

Терен згодом, іще однією сторіс, звернувся до Інни Бєлень, закликавши "йти далі окремо без вигаданих сварок та інтриг".

Як відомо, за кілька тижнів до оголошення про розрив між Будьком і Бєлєнь виникла незгода щодо мовного питання. Вона вихлюпнулася і в публічний простір, позаяк Інна висловила свою думку, відмінну від позиції Сашка, у інтерв'ю.

Нагадаємо, ще під час шоу Терену добряче "прилітало" в мережі, зокрема за його поцілунки з усіма учасницями, від яких, стало відомо згодом, не в захваті була й Бєлєнь.