"Чому не взяли акторку?": Петрожицька висловилася про кінодебют Нікітюк, а та відповіла

Українська ведуча Леся Нікітюк прокоментувала фрагмент інтерв'ю актриси Дар'ї Петрожицької, в якому вона обурювалася тенденції, коли в фільми запрошують не професійних акторів, а медійних персон. Як приклад вона привела роль Лесі Нікітюк у фільмі "Песики".

Телеведуча не забарилася із відповіддю на це і написала в сторіс свого Instagram.

"Не хочу нікого ображати. Але пішла тенденція, що ти можеш бути не суперталановитим і непрофесійним, а ти знімаєшся. А деякі актори сидять по театрах і не знімаються, бо вони не цікаві й не медійні. Навіть про себе скажу: чому на головну роль не взяти акторку.

При цьому Леся розумниця, молодець, вона це зробила. Мені дуже сподобалося, але така тенденція. Хочеться більше, щоб актори знімалися, бо ми на це вчилися", — висловилася Петрожицька.

Чи погоджуєтесь ви з думкою Петрожицької?

У відповідь Нікітюк не іронічно попередила, що в такому разі планує відкривати в собі нові таланти:

"Та заспокойтеся, більше я не буду зніматися в кіно! Піду писати пісні".

Співачка Оля Полякова жартома відповіла на сторі Лесі і порадила їй краще зніматися.

Полякова злякалася конкуренції?))

Нагадаємо, раніше Нікітюк казала, що готова до хейту через свій дебют у великому кіно. Також Леся коментувала своє оголення в фільмі.

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