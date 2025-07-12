Нікітюк в обтислому спортлуці показалася у спортзалі через місяць після пологів

Юлія Леськова - 12 липня, 09:54
Леся Нікітюк позує для фото
Фото з Instagram Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, похвалилася фігурою майже через місяць після пологів та показалася у спортзалі. 

Леся заселфилася у роздягальні в обтислому спортлуці та показала, як повертається у форму на орбітреку (тренажер). 

Леся Нікітюк похвалилася фігурою у спортзалі

Леся не стала довго чекати й повернулася до занять у спортзалі


Леся Нікітюк показалася у спортзалі

До речі, після пологів на зірку посипалися звинувачення, мовляв, її сина виносила сурогатна мати. На це Леся, як зазвичай, відреагувала з гумором

Леся Нікітюк на тренажері
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Нагадаємо, Леся Нікітюк зізналася, що материнство для неї схоже на бурхливий курорт. 

До речі, своє тіло ведуча показувала й на 9-й день після пологів

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