Нікітюк в обтислому спортлуці показалася у спортзалі через місяць після пологів

Фото з Instagram Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, похвалилася фігурою майже через місяць після пологів та показалася у спортзалі.

Леся заселфилася у роздягальні в обтислому спортлуці та показала, як повертається у форму на орбітреку (тренажер).

Леся не стала довго чекати й повернулася до занять у спортзалі

До речі, після пологів на зірку посипалися звинувачення, мовляв, її сина виносила сурогатна мати. На це Леся, як зазвичай, відреагувала з гумором

Нагадаємо, Леся Нікітюк зізналася, що материнство для неї схоже на бурхливий курорт.

До речі, своє тіло ведуча показувала й на 9-й день після пологів.