Нікітюк в обтислому спортлуці показалася у спортзалі через місяць після пологів
Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, похвалилася фігурою майже через місяць після пологів та показалася у спортзалі.
Леся заселфилася у роздягальні в обтислому спортлуці та показала, як повертається у форму на орбітреку (тренажер).
Нагадаємо, Леся Нікітюк зізналася, що материнство для неї схоже на бурхливий курорт.
До речі, своє тіло ведуча показувала й на 9-й день після пологів.
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