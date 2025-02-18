Пікантні історії з життя Лесі Нікітюк: від роману з сусідом до лавсторі з військовим

37-річна Леся Нікітюк – одна з найяскравіших представниць українського телебачення. А її зухвале і кумедне амплуа давно полюбилося публіці.

Останнім часом навколо телеведучої ходять різноманітні чутки. Леся Нікітюк вагітна? Хто її наречений і чи дійсно в нього сумнівна репутація? Відповіді на ці питання та добірку інших цікавих фактів про Нікітюк читайте далі в матеріалі ТаблоID.

Барбі

Леся Іванівна Нікітюк народилася у Хмельницькому 19 жовтня 1987 року. Батьки майбутньої зірки працювали в "Укрелектроапараті" звичайними робітниками. Тож родина Нікітюк жила достатньо скромно. Ведуча розповідала, що часто чула від мами фразу "це дуже дорого", тому вони могли довго ходити шукати дешеві ціни.

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Ще з дитинства Леся бажала фінансової незалежності Фото з сайту Show 24

Телеведуча згадувала, що й іграшок у неї було мало, тож вона вирішила заробити на свою ляльку Барбі самостійно. Леся брала з дому овочі і фрукти і ходила продавати їх на ринку, поки її не застала мама.

"Коли пройшло 2 тижні, підходять чиїсь ноги. "Яка вартість яблук", — чую знайомий голос, піднімаю голову і кажу: "Для вас, мама, безкоштовно". Вона дістала "заначку", додала до зароблених грошей потрібну суму, і ми пішли купити ляльку Барбі", – згадувала Нікітюк.

Леся схожа на свою маму Фото з Instagram

Леся бачила, як важко заробляються гроші, на прикладі своїх батьків, тому твердо вирішила з дитинства, що всього доб'ється сама і зароблятиме багато.

До того ж, Нікітюк розмірковувала, що якби не карʼєра телеведучої, то не виключено, щоб працювала б і на заводі, хоч і розуміє, як це важко.

"Знаю по своїй родині, як важко працювати на виробництві. Коли мій тато йшов на роботу, я ще спала. Коли приходив з роботи — я вже спала. З батьком познайомилася аж в сьомому класі, кльовий мужик," – жартувала Леся.

Телеведуча називає свого тата Ів-Сент-Іван Фото з Instagram

Плавання замість танців

Зірка зростала високою дівчиною (сьогодні зріст Лесі Нікітюк – 1,80 м), за що їй "діставалося" від однолітків.

"Булінг – це дуже шикарна штука, яка дуже виховує. Я майже кожен рік хотіла піти зі школи. Я завжди відгрібала по повній, тому що я виділялася вже у школі своїм зростом", – зізнавалася Нікітюк.

Колись Лесі діставалося за довгі ноги Фото з Instagram

"Пам’ятаю ситуацію, коли заходжу в клас, а там такі великі запітнілі вікна. І на них величезними буквами написано моє улюблене слово "стручок", - згадувала Нікітюк.



Були й інші образливі прізвиська, починаючи "жирафою" і закінчуючи "шваброю".

Проте, це не заважало Лесі мріяти про світле і успішне майбутнє. Одним із таких сценаріїв був моделінг.

Коли Нікітюк була експертом на шоу "Супер Топ-моделі по-українськи", то зізналася про це.

"Завжди хотіла потрапити на знімання "Топ-моделі по-українськи"! Постійно дивилася реаліті, бо це мрія, яка так і не збулася. Просто у моєму рідному Хмельницькому були лише ДЮСШ та базар, а модельного агентства не було, тож моделлю я не стала," – згадувала телеведуча.

Проте стала однією з найвідоміших українських ведучих Фото з Instagram

Окрім того, батьки хотіли віддати Лесю на бальні танці, проте це було надто дорого для них, тому вони обрали для неї плавання.

"Загалом, у дитинстві, коли більшість дівчаток танцювали, я плавала: у басейні партнер не потрібен, на зріст твій ніхто не дивиться. Пливеш собі й пливеш. Плюс басейн став хорошою економією для моєї сім'ї. Танці – це ж дуже дорогий спорт (костюми, туфлі, косметика, блискітки). А на плаванні - один купальник купили, і ти п'ять років у ньому гребеш", – пояснювала зірка "Нового каналу".

Леся Нікітюк навіть змогла досягти звання "Майстра спорту", проте відмовилася будувати спортивну карʼєру.

"Розсміши коміка"

Після того як Леся закінчила школу, вона вступила до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, де успішно отримала диплом магістра за спеціальністю вихователь дошкільних установ. В академії Нікітюк знайшла своє справжнє призначення – комедійний жанр.

"Накладні вії, "меліровка" волосся, золота іконка на шиї говорить про те, що людина вже отримувала стипендію😎😂 P.s. Золоту іконку мама подарувала, стипендії вистачало тільки на накладні вії, мівіну і рево", - жартома підписала це фото ведуча. Фото з Instagram

Під час навчання вона була учасницею КВК "Торнадо Люкс". Яскраві виступи команди полюбилися глядачам і їх запрошували на різноманітні свята. Участь в "Торнадо Люкс" зробило Лесю більш впізнаваною, особливо вірусний фрагмент з мініатюри "Галя, я в маршрутці", під час одного з виступів.

Пізніше, Леся зі своєю подругою Ольгою Панасенко доєдналися до гумористичної телепрограми "Бігуді шоу".

А от справжнім поворотним моментом стала участь дівчат у проєкті "Розсміши коміка".

Мініатюри подруг сподобалися суддям Володимиру Зеленському і Євгену Кошовому, тож Леся і Ольга забрали виграш і дещо більше.

До речі, Леся і Оля були неодноразово на "Розсміши коміка" Фото з Instagram

"Якби мені хтось тоді сказав, що ми виграємо, що саме після цього шоу мене почнуть запрошувати на різні проєкти, а грошовий виграш нам вручатиме майбутній Президент України… я б втратила свідомість ще перед виходом на сцену. Клянусь", – ділилася в своєму Інстаграм Леся Нікітюк.

"Орел і решка" та дебют у кіно

Завдяки "Розсміши коміка" Лесю дійсно почали запрошувати на шоу, серед яких – "Орел і решка".

Спочатку Нікітюк вела два сезони з Андрієм Бєдняковим, а пізніше з одеситкою Регіною Тодоренко, яка нині громадянка Росії.

"Мені довелось і стрибати, і пірнати, і ризикувати життям неодноразово. Я просто така людина: якщо не наважусь – потім буду шкодувати," – розповідала в одному з інтерв'ю Леся Нікітюк.

Пізніше Лесю замінила Настя Коротка, ексдружина Андрія Бєднякова Фото з Instagram

Разом із командою Леся здійснила численні перельоти в десятки країн світу, а її харизма зробила свою справу – телеведучу запросили на "Хто зверху" і "Танці з зірками".

"На цей проєкт пішло п'ять років мого життя, зате отримала приголомшливі враження. Це була досить важка робота. Але я людина, яка хоче все спробувати в цьому житті. Якщо вже я осідлала страуса, то чому б мені не "осідлати" ще один телевізійний проект? Тим паче, "Хто зверху?" – найкраще серед розважальних українських шоу", – розказувала зірка "Розсміши коміка" Леся Нікітюк.

Далі були численні телешоу: "Ліга сміху", "Зоряні яйця", "Варʼяти шоу", "Хто проти блондинок", "Є Питання", а також тревелшоу "Le Маршрутка".

До речі, зі своїм колегою по шоу "Хто зверху?" Сергієм Притулою Леся Нікітюк й досі залишається в дружніх стосунках.

Коли вони працювали разом, їм приписували роман, проте жодних підтверджень цьому так і не було.

Леся і Сергій навіть жили поряд колись і активно ходили в гості один до одного.

Леся Нікітюк із Сергієм Притулою стали одним із найвідоміших теледуетів Фото з Instagram

А нещодавно Леся дебютувала в кіно – телеведуча зіграла головну роль у фільмі "Песики".

"У мене є акторські амбіції, і я цього не приховую. Мені сподобалось зніматися у кіно, адже воно захоплює мене ще з дитинства. Під час зйомок тревел-шоу я вперше побувала в Голлівуді і залишила там частинку своєї енергії. Я впевнена, що зможу підкорити цю нову висоту та освоїти професію акторки. Це відкриє для мене нові можливості", – розмірковувала новоспечена актриса.

У майбутньому Нікітюк хотіла б зіграти роль таємного агента і спробувати себе у фільмах Disney, бо такі стрічки, на її думку, мають величезне значення для дітей, що відгукується їй як педагогу за освітою.

Сусід-втікач

Особисте життя Лесі Нікітюк не надто публічне. Але відомо, що телеведуча довгий час зустрічалася зі своїм сусідом по ЖК. Особистість і навіть імʼя чоловіка – невідомі.

"Це ж треба було зустріти його в себе під квартирою. На цьому ж поверсі, в тому ж самому будинку. Це мій сусід. У нас двері у двері, і всі три роки ми жили один з одним через стіну, але оскільки я часто літала, ми не зустрічалися", – зізнавалася Леся.

Пара готувалася до весілля, телеведуча обрала сукню, але до шлюбної церемонії так і не дійшло.

Після роману з сусідом телеведуча перебувала у вільних стосунках Фото @michael_fedorak

Пізніше з'явилися чутки, наче екскоханий зірки – відомий чи то звукорежисер, чи то оператор, який працює на "Новому каналі" і завдяки ньому Леся піднялася карʼєрними сходинками. Ба більше, пліткували, наче той самий сусід кинув Нікітюк і втік з країни.

Телеведуча відповіла на це з властивим собі гумором.

"Так, дійсно, я перебувала у стосунках зі звукорежисером, чи то з телевізійним оператором, я точно не знаю. В нього був біполярний розлад. І ввечері я лягала спати зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми троє і жили. Він заради моєї кар'єри переспав з ким тільки можна і не можна. Справжній чоловік. Пропихував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалось повномасштабне вторгнення і з першою ранковою сиреною, він втік. Забрав мій гаманець, ікони і авокадо. Не вірте чуткам", – пожартувала Нікітюк.

Наречена

Минулоріч розкрилося, з ким зустрічається Леся Нікітюк. Виявилося, що це військовий Дмитро Бабчук, котрий молодше 37-річної ведучої на 9 років.

Романтичні стосунки отримали логічне продовження – на початку 2025 року коханий зробив Лесі пропозицію на тлі Карпат, проте передісторія була в гумористичному стилі Нікітюк.

"Тут і не відмовиш" - підписала Леся Фото з Instagram

Телеведуча зізнавалася, що вони з Дмитром люблять пожартувати один з одного.

"То купила йому сімейки на базарі і відмітила в InstaStories, то світер кумедний з вовком, як цього разу. От і він вирішив зробити так і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт", – заявляла вона.

Звісно ж, і плітки не забарилися. Подейкують, наче наречений телеведучої – бабій, котрий крутив романи з різними жінками одночасно, позичав у них гроші і не повертав.

У коханого Нікітюк неоднозначна репутація Фото з Instagram

Хтось навіть створив аккаунт в Instagram з усіма брудними подробицями.

До речі, до всього цього додалися чутки про те, що телеведуча вагітна.

Ні Леся, ні Дмитро все це не коментували.

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