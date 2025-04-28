"Щодня обираємо одне одного": Дантес привітав Кацуріну з ювілеєм своїм улюбленим фото

Співак Володимир Дантес привітав кохану, дизайнерку Дашу Кацуріну з днем народження.

В Instagram Володимир запостив улюблене фото Даші і залишив теплі слова на її адресу.

"Це одне з моїх улюблених фото. Ти тут ззовні така сама, як і зсередини. Ти тут щаслива не через щось, а просто так. Я радий, що щодня ми обираємо одне одного. Кохана, з днем народження", - написав Дантес.

Вже 30-річна Даша очима її бойфренда Фото з Instagram

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Нагадаємо, ще кілька років тому Дантес перебував у шлюбі з Надією Дорофєєвою, а Даша — з ресторатором Мішею Кацуріним.

У 2022 році обидві пари оголосили про розрив шлюбу. Пізніше Надя й Міша заявили про свої стосунки, а згодом стало відомо, що Дантес і Кацуріна - також разом.

Нині пара мешкає в заміському будинку під Києвом з дітьми Даші - 9-річною Сашею і 3-річним Іваном. Цікаво, що нащадки знайшли порозуміння і з новим бойфрендом мами, і з новою дружиною тата.