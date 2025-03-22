"Це нормально": Кацуріна зізналася, що не вірить у баланс між материнством і роботою

Дизайнерка Даша Кацуріна у своєму Telegram-каналі висловила не дуже популярну серед інфлюенсерів думку про баланс материнства та роботи. Мама двох прямо заявила, що не вірить в нього.

"Прочитала вчора знову у когось про баланс материнства та роботи. Мене тригернуло", - написала вона.

Кацуріна зазначила, що щодня вона мусить вибирати щось одне.

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"Або про*батись по роботі або приїхати втомленою та включити мультик замість гри разом. That’s true life. No balance (це справжнє життя. Немає балансу, - ред). І це нормально! Взагалі не вірю в баланс", - чесно зізналася Даша.

Діти Кацуріної та її домашній улюбленець, з якими Дантес теж проводить багато часу Фото з Telegram-каналу Даші Кацуріної

Як відомо, у Даші Кацуріної двоє дітей від колишнього чоловіка Міші Кацуріна: 9-річна Саша та 3-річний Іван.

Зараз Даша живе з співаком Володимиром Дантесом, який чудово ладнає з її нащадками. Зокрема, навіть робить з ними домашнє завдання.