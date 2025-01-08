"Сеееексссс": Кацуріна на кріслі виставила на камеру стегно у самих колготках

Дизайнерка Даша Кацуріна показала свій настрій на 2025 рік.

Принаймні саме так вона назвала нові провокаційні фото, які виклала у своєму Instagram.

На кадрах Кацуріна позує, сидячи на кріслі. З одягу на ній лише чорний светрик, прозорі чорні колготки і туфлі.

Кацуріна у спокусливому луці показала, що налаштована провокувати Фото andrew.greyy

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"Mood 2025", - підписала фото Даша.

Хто тільки не знімався у самих колготках... От і Даша туди ж

"Сееексссс", - прокоментував пост Володимир Дантес.

Нагадаємо, у грудні минулого року 29-річна Даша показувала процедуру, завдяки якій вона бореться із тривожністю. А ще того ж місяця дизайнерка показала результат зйомки з дочкою і сином для власного бренду.