"Сеееексссс": Кацуріна на кріслі виставила на камеру стегно у самих колготках

Тамара Кудрявченко 8 січня, 10:30

Дизайнерка Даша Кацуріна показала свій настрій на 2025 рік.

Принаймні саме так вона назвала нові провокаційні фото, які виклала у своєму Instagram.

На кадрах Кацуріна позує, сидячи на кріслі. З одягу на ній лише чорний светрик, прозорі чорні колготки і туфлі.

Даша Кацуріна ноги

Кацуріна у спокусливому луці показала, що налаштована провокувати

Фото andrew.greyy

"Mood 2025", - підписала фото Даша.

Кацуріна в колготках

Хто тільки не знімався у самих колготках... От і Даша туди ж

"Сееексссс", - прокоментував пост Володимир Дантес.

Нагадаємо, у грудні минулого року 29-річна Даша показувала процедуру, завдяки якій вона бореться із тривожністю. А ще того ж місяця дизайнерка показала результат зйомки з дочкою і сином для власного бренду.

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