"Сеееексссс": Кацуріна на кріслі виставила на камеру стегно у самих колготках
Дизайнерка Даша Кацуріна показала свій настрій на 2025 рік.
Принаймні саме так вона назвала нові провокаційні фото, які виклала у своєму Instagram.
На кадрах Кацуріна позує, сидячи на кріслі. З одягу на ній лише чорний светрик, прозорі чорні колготки і туфлі.
"Mood 2025", - підписала фото Даша.
"Сееексссс", - прокоментував пост Володимир Дантес.
Нагадаємо, у грудні минулого року 29-річна Даша показувала процедуру, завдяки якій вона бореться із тривожністю. А ще того ж місяця дизайнерка показала результат зйомки з дочкою і сином для власного бренду.
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