Квіткова в гольфах і трусиках задерла ноги для фото на целофані

Блогерка Даша Квіткова, яку підозрюють у романі з відомим футболістом, захопила фанатів новою зйомкою.

На нових кадрах 26-річна знаменитість постала у куценьких білих шортиках, лонгсліві, прозорих панчохах до коліна та коричневих кросівках. На талії у неї була зав'язана кофтина в тон образу.

Під час фотосесії блогерка у вигадливих позах лежала на дивані, накритому целофаном. Даша ефектно закидувала довгі ноги й позувала на підлозі.

Зірка посвітила оголеними стегнами в шортах, які дуже нагадували трусики Фото malkina.art

Реклама:

Квіткова похвалилася струнким тілом

Блогерка вміє спокушати підписників

Фотосесія вийшла дійсно ефектною

Даша захопила знімками своїх ніг на дивані

Знаменитість продемонструвала струнку талію

Зіркова мама часто тішить фанатів стильними аутфітами

Який магнетичний погляд

Щоб мати таку підтягнуту фігуру вона багато працює в залі

Даша частенько позує в пікантних фотосесіях та обирає спокусливі образи. Також вона не забуває показувати фігуру в купальниках.

Нагадаємо, Квіткова була у шлюбі з блогером Нікітою Добриніним, від якого має 3,5-річного сина Лева. Зіркові батьки продовжують спілкуватися заради дитини. А хлопчик частенько подорожує з мамою.

Останнім часом блогерка почала показувати в мережі таємничого чоловіка. Фани впевнені, що це динамівець Володимир Бражко.