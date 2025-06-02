Квіткова в гольфах і трусиках задерла ноги для фото на целофані

Карина Тімкова - 2 червня, 16:45

Блогерка Даша Квіткова, яку підозрюють у романі з відомим футболістом, захопила фанатів новою зйомкою.

На нових кадрах 26-річна знаменитість постала у куценьких білих шортиках, лонгсліві, прозорих панчохах до коліна та коричневих кросівках. На талії у неї була зав'язана кофтина в тон образу.

Під час фотосесії блогерка у вигадливих позах лежала на дивані, накритому целофаном. Даша ефектно закидувала довгі ноги й позувала на підлозі.

Даша Квіткова з голими ногами попозувала на дивані

Зірка посвітила оголеними стегнами в шортах, які дуже нагадували трусики

Фото malkina.art

Даша Квіткова засвітила дупцю і стегна на дивані

Квіткова похвалилася струнким тілом

Даша Квіткова у куцих шортиках ефектно присіла для фото

Блогерка вміє спокушати підписників

Даша Квіткова у куцих шортах розсілася на підлозі

Фотосесія вийшла дійсно ефектною

Даша Квіткова посвітила ногами для фото на дивані

Даша захопила знімками своїх ніг на дивані

Даша Квіткова у куцих шортах попозувала з камерою в руках

Знаменитість продемонструвала струнку талію

Даша Квіткова у шортах і панчохах попозувала на дивані з плівкою

Зіркова мама часто тішить фанатів стильними аутфітами

Даша Квіткова у білому луці розляглася на підлозі

Який магнетичний погляд

Даша Квіткова у шортах спокусливо поприсідала на плівці

Щоб мати таку підтягнуту фігуру вона багато працює в залі

Даша частенько позує в пікантних фотосесіях та обирає спокусливі образи. Також вона не забуває показувати фігуру в купальниках.

Нагадаємо, Квіткова була у шлюбі з блогером Нікітою Добриніним, від якого має 3,5-річного сина Лева. Зіркові батьки продовжують спілкуватися заради дитини. А хлопчик частенько подорожує з мамою.

Останнім часом блогерка почала показувати в мережі таємничого чоловіка. Фани впевнені, що це динамівець Володимир Бражко.

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Квіткова
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