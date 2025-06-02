Квіткова в гольфах і трусиках задерла ноги для фото на целофані
Блогерка Даша Квіткова, яку підозрюють у романі з відомим футболістом, захопила фанатів новою зйомкою.
На нових кадрах 26-річна знаменитість постала у куценьких білих шортиках, лонгсліві, прозорих панчохах до коліна та коричневих кросівках. На талії у неї була зав'язана кофтина в тон образу.
Під час фотосесії блогерка у вигадливих позах лежала на дивані, накритому целофаном. Даша ефектно закидувала довгі ноги й позувала на підлозі.
Даша частенько позує в пікантних фотосесіях та обирає спокусливі образи. Також вона не забуває показувати фігуру в купальниках.
Нагадаємо, Квіткова була у шлюбі з блогером Нікітою Добриніним, від якого має 3,5-річного сина Лева. Зіркові батьки продовжують спілкуватися заради дитини. А хлопчик частенько подорожує з мамою.
Останнім часом блогерка почала показувати в мережі таємничого чоловіка. Фани впевнені, що це динамівець Володимир Бражко.