Квіткова з довжелезним волоссям прикрила голі груди під променем світла. Фото

Блогерка Даша Квіткова, яку підозрюють у романі з відомим футболістом, схоже, відволікає увагу від чуток епатажними зйомками.

В Instagram Даша показалася в образі амазонки з довгим білявим волоссям і голою спиною.

"Я була в обладунках, допоки не зустріла тебе", - підписала фото блогерка.

Даша дивує контрастними зйомками. Нещодавно, наприклад, вона позувала в образі зефірної ляльки

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До речі, футболіст Володимир Бражко, з яким Даші приписують роман, також відреагував на фото.

Як відомо, Квіткова любить експериментувати з власними образами та фіксувати їх у фотозйомках. Не так давно вона позувала з довгим чорним прямим волоссям, у металевому ліфі, білій спідниці та прикрасах у вигляді змій на руці і стегні.