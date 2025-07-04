Квіткова з довжелезним волоссям прикрила голі груди під променем світла. Фото
Блогерка Даша Квіткова, яку підозрюють у романі з відомим футболістом, схоже, відволікає увагу від чуток епатажними зйомками.
В Instagram Даша показалася в образі амазонки з довгим білявим волоссям і голою спиною.
"Я була в обладунках, допоки не зустріла тебе", - підписала фото блогерка.
До речі, футболіст Володимир Бражко, з яким Даші приписують роман, також відреагував на фото.
Як відомо, Квіткова любить експериментувати з власними образами та фіксувати їх у фотозйомках. Не так давно вона позувала з довгим чорним прямим волоссям, у металевому ліфі, білій спідниці та прикрасах у вигляді змій на руці і стегні.
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