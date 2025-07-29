Біла сукня та мальдівська засмага: Квіткова босоніж попозувала на мальовничому пляжі

Марія Мельник - 29 липня, 17:00

Блогерка Даша Квіткова продовжує фотоспамити відпочинком Мальдівах зі своїм 4-річним сином Левом.

Цього разу засмагла Даша, яка вже повертається на батьківщину, наробила контрастних фото у молочній сукні.

Квіткова у сукні Парфільєвої

До речі, Даша вбралася у сукню бренду блогерки і її подруги Тані Парфільєвої

Профіль Квіткової

Даша заселфила свій гарний профіль


Квіткова на Мальдівах

Схоже, Мальдіви - фаворит Даші для відпочинку. Адже Квіткова вже не вперше відпочивала на острові

Квіткова в сукні похизувалася засмагою

Сукня буквально створена для того, аби хизуватися засмагою

Даша Квіткова на тлі Мальдіви

Нагадаємо, Квіткова з тих, хто завжди бере на відпочинок SPF. Раніше блогерка розказувала про свої доглядові засоби та процедури, які робить для збереження молодості шкіри.

Про секрети краси вже розповідали співачки співачки Оля Полякова, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя та інші.

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Квіткова
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