Біла сукня та мальдівська засмага: Квіткова босоніж попозувала на мальовничому пляжі
Блогерка Даша Квіткова продовжує фотоспамити відпочинком Мальдівах зі своїм 4-річним сином Левом.
Цього разу засмагла Даша, яка вже повертається на батьківщину, наробила контрастних фото у молочній сукні.
Нагадаємо, Квіткова з тих, хто завжди бере на відпочинок SPF. Раніше блогерка розказувала про свої доглядові засоби та процедури, які робить для збереження молодості шкіри.
Про секрети краси вже розповідали співачки співачки Оля Полякова, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя та інші.
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