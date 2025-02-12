Коралове міні, золота "фольга" та акцент на ноги: 62-річна Мур попозувала для глянцю в вінтажному інтер'єрі
62-річна американська акторка Демі Мур потішила підписників новими фотографіями, зробленими для глянцевого журналу TheWrap.
В Instagram з'явились кадри, на яких зірка позує у вінтажній готельній кімнаті в екстравагантних та елегантних образах.
На першому фото вона млосно лежить на дивані у рожевому корсеті й чорних лосинах, що переходять у підбори.
Далі вона постала у кораловій сукні з цікавим вирізом. А її волосся ефектно розвивались у повітрі.
Вражаючим аутфітом стала максі-сукня зі шлейфом, яка ніби зроблена із золота. Її вона доповнила довгими білими рукавичками. У ній Демі позувала на колінах та перед дзеркалом.
Як відомо, Демі любить ефектні образи, що підкреслюють її фігуру. Вона також часто з'являється на світських заходах у стильних луках.
Нагадаємо, нещодавно TabloID писав про важке дитинство, наркозалежність та інші біографічні факти з життя Демі Мур.
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