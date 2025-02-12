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Коралове міні, золота "фольга" та акцент на ноги: 62-річна Мур попозувала для глянцю в вінтажному інтер'єрі

Карина Тімкова - 12 лютого, 12:30

62-річна американська акторка Демі Мур потішила підписників новими фотографіями, зробленими для глянцевого журналу TheWrap.

В Instagram з'явились кадри, на яких зірка позує у вінтажній готельній кімнаті в екстравагантних та елегантних образах.

На першому фото вона млосно лежить на дивані у рожевому корсеті й чорних лосинах, що переходять у підбори.

Демі Мур знялась в екстравагантних аутфітах

Акторка не перестає вражати своїм виглядом

Усі фото Zoe McConnell

Демі Мур полежала на дивані в лосинах і підборах


Далі вона постала у кораловій сукні з цікавим вирізом. А її волосся ефектно розвивались у повітрі.

Демі Мур позує у стильній сукні з декольте

Демі знову показала свої красиві довгі ноги

Вражаючим аутфітом стала максі-сукня зі шлейфом, яка ніби зроблена із золота. Її вона доповнила довгими білими рукавичками. У ній Демі позувала на колінах та перед дзеркалом.

Демі Мур позувала в золотій сукні на підлозі

Ми також впали на коліна перед такою красою

Демі Мур в елегантній сукні позує в готелі

Мур личать екстравагантні фотосесії

Демі Мур показала свої довгі ноги на ліжку

Улюбленицю Демі, Пілаф можна спочатку й не помітити

Як відомо, Демі любить ефектні образи, що підкреслюють її фігуру. Вона також часто з'являється на світських заходах у стильних луках.

Нагадаємо, нещодавно TabloID писав про важке дитинство, наркозалежність та інші біографічні факти з життя Демі Мур.

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