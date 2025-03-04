Дева Кассель з бойфрендом вигуляли ошатний total black на прем'єру свого серіалу. Фото
Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, разом із бойфрендом, актором Саулом Нанні відвідали римську прем’єру серіалу "Леопард", у якому обидва грають.
Показ відбувся у Театрі опери, де актори з’явилися в гармонійно підібраних образах. 20-річна Дева вдягнула приталений жакет, доповнений пишною спідницею з фатину. Завершальним елементом стало елегантне коштовне кольє.
26-річний Саул обрав класичний чорний костюм, який поєднав із водолазкою.
На хіднику закохані ніжно трималися за руки та обіймались.
Нагадаємо, "Леопард" — майбутній серіал від Netflix, натхненний легендарним романом Джузеппе Томазі ді Лампедузи. У ньому Кассель і Нанні перевтілилися в культових персонажів — Анжеліку і Танкреді.
Як відомо, Дева активно розвиває свою модельну кар'єру і часто знімається для глянцевих журналів. Вона також полюбляє екстравагантні зйомки.