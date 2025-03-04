Дева Кассель з бойфрендом вигуляли ошатний total black на прем'єру свого серіалу. Фото

Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, разом із бойфрендом, актором Саулом Нанні відвідали римську прем’єру серіалу "Леопард", у якому обидва грають.

Показ відбувся у Театрі опери, де актори з’явилися в гармонійно підібраних образах. 20-річна Дева вдягнула приталений жакет, доповнений пишною спідницею з фатину. Завершальним елементом стало елегантне коштовне кольє.

26-річний Саул обрав класичний чорний костюм, який поєднав із водолазкою.

Розкішна парочка, яка зустрічається вже понад рік, ефектно пройшлася червоною доріжкою фото Getty Images

На хіднику закохані ніжно трималися за руки та обіймались.

Нагадаємо, "Леопард" — майбутній серіал від Netflix, натхненний легендарним романом Джузеппе Томазі ді Лампедузи. У ньому Кассель і Нанні перевтілилися в культових персонажів — Анжеліку і Танкреді.

Як відомо, Дева активно розвиває свою модельну кар'єру і часто знімається для глянцевих журналів. Вона також полюбляє екстравагантні зйомки.