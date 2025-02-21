Блискуче міні, голі стегна та готика: Дева Кассель у розкішних луках попозувала в вишуканому інтер'єрі. Фото
Італійська модель і акторка Дева Кассель, донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, стала головною героїнею нового випуску журналу Grazia.
20-річна зірка приміряла декілька стильних образів, серед яких готичний лук із трендовим мікрочубчиком.
На обкладинці глянцю Дева позувала в елегантному шкіряному вбранні, доповненому вуаллю та золотим кольє.
Модель також постала у довгих чорних рукавичках і в сукні з глибоким декольте.
Інше фото акцентувало на її довгих ногах — зірка стояла біля вікна в боді й пальті в тон.
Серед інших образів — двобортний жакет у поєднанні з шовковою спідницею, сукня з леопардовим принтом, а також блискуче міні.
Фотосесія присвячена виходу історичного серіалу "Леопард". У проєкті Кассель виконує одну з головних ролей разом зі своїм бойфрендом — 26-річним актором Суалом Нанні.
Дева Кассель впевнено розвиває модельну кар’єру. Вона брала участь у показах таких світових брендів, як Dior, Dolce & Gabbana і Jacquemus. Дівчина часто робить відверті знімки та тішить фанатів кадрами зі своєю зірковою мамою.
Нагадаємо, що її батьки, актори Моніка Белуччі й Венсан Кассель розлучилися у 2013 році та мають ще одну доньку — 14-річну Леоні.
Після розлучення Кассель одружився з моделлю Тіною Кунакі, яка народила йому доньку Амазоні. Проте у 2023 році пара розлучилася. У січні цього року Венсан став батьком учетверте — модель Нара Баптіста народила сина.
Белуччі ж уже кілька років перебуває у стосунках із режисером Тімом Бертоном.