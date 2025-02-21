Блискуче міні, голі стегна та готика: Дева Кассель у розкішних луках попозувала в вишуканому інтер'єрі. Фото

Італійська модель і акторка Дева Кассель, донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, стала головною героїнею нового випуску журналу Grazia.

20-річна зірка приміряла декілька стильних образів, серед яких готичний лук із трендовим мікрочубчиком.

На обкладинці глянцю Дева позувала в елегантному шкіряному вбранні, доповненому вуаллю та золотим кольє.

Модель взяла участь в ексклюзивній зйомці для Grazia Усі фото @sabinevilliard

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Модель також постала у довгих чорних рукавичках і в сукні з глибоким декольте.

Дева попозувала в готичній естетиці

Інше фото акцентувало на її довгих ногах — зірка стояла біля вікна в боді й пальті в тон.

Серед інших образів — двобортний жакет у поєднанні з шовковою спідницею, сукня з леопардовим принтом, а також блискуче міні.

Моделі не звикати носити сексі вбрання

Як відомо, дівчина має італійську та французьку кров. Напевно тому вона така магнетична

Акторка попозувала серед старовинних інтер'єрів

Дівчині також підготували масивний головний убір з пір'ям

Обтисла сукня вдало підкреслила вигини моделі

Фотосесія присвячена виходу історичного серіалу "Леопард". У проєкті Кассель виконує одну з головних ролей разом зі своїм бойфрендом — 26-річним актором Суалом Нанні.

Донька Белуччі полюбляє екстравагантні зйомки

Дева попозувала у вінтажній кімнаті

Дева Кассель впевнено розвиває модельну кар’єру. Вона брала участь у показах таких світових брендів, як Dior, Dolce & Gabbana і Jacquemus. Дівчина часто робить відверті знімки та тішить фанатів кадрами зі своєю зірковою мамою.

Нагадаємо, що її батьки, актори Моніка Белуччі й Венсан Кассель розлучилися у 2013 році та мають ще одну доньку — 14-річну Леоні.

Після розлучення Кассель одружився з моделлю Тіною Кунакі, яка народила йому доньку Амазоні. Проте у 2023 році пара розлучилася. У січні цього року Венсан став батьком учетверте — модель Нара Баптіста народила сина.

Белуччі ж уже кілька років перебуває у стосунках із режисером Тімом Бертоном.