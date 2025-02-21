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Блискуче міні, голі стегна та готика: Дева Кассель у розкішних луках попозувала в вишуканому інтер'єрі. Фото

Карина Тімкова - 21 лютого, 16:15

Італійська модель і акторка Дева Кассель, донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, стала головною героїнею нового випуску журналу Grazia.

20-річна зірка приміряла декілька стильних образів, серед яких готичний лук із трендовим мікрочубчиком.

На обкладинці глянцю Дева позувала в елегантному шкіряному вбранні, доповненому вуаллю та золотим кольє.

Дева Кассель з'явилась у шкіряному вбранні на обкладинці

Модель взяла участь в ексклюзивній зйомці для Grazia

Усі фото @sabinevilliard

Модель також постала у довгих чорних рукавичках і в сукні з глибоким декольте.

Дева Кассель приміряла чорні луки для фотосету

Дева попозувала в готичній естетиці

Інше фото акцентувало на її довгих ногах — зірка стояла біля вікна в боді й пальті в тон.

Дева Кассель у сміливому образі посвітила ногами
Дівчина така ж стильна, як і її зіркова мама

Серед інших образів — двобортний жакет у поєднанні з шовковою спідницею, сукня з леопардовим принтом, а також блискуче міні.

Донька Белуччі у тотал образі попозувала на стільці
Молода знаменитість все частіше з'являється на сторінках модних журналів
Дева Кассель в елегантній сукні підкреслила свій бюст
Леопардовий принт має чималу популярність
Дева Касссель позує в короткому комбінезоні

Моделі не звикати носити сексі вбрання

Дева Кассель демонструє сміливий лук у новій фотосесії

Як відомо, дівчина має італійську та французьку кров. Напевно тому вона така магнетична

Дева Кассель у готичному стилі знялась для глянцю

Акторка попозувала серед старовинних інтер'єрів

Дева Кассель млосно попозувала для журналу

Дівчині також підготували масивний головний убір з пір'ям

Дева Кассель вдягнула шкіряний лук

Обтисла сукня вдало підкреслила вигини моделі

Фотосесія присвячена виходу історичного серіалу "Леопард". У проєкті Кассель виконує одну з головних ролей разом зі своїм бойфрендом — 26-річним актором Суалом Нанні.

20-річна Дева Кассель знялась у сміливій фотосесії для Grazia

Донька Белуччі полюбляє екстравагантні зйомки

Дочка Моніки Белуччі знялась для глянцю

Дева попозувала у вінтажній кімнаті

Дева Кассель впевнено розвиває модельну кар’єру. Вона брала участь у показах таких світових брендів, як Dior, Dolce & Gabbana і Jacquemus. Дівчина часто робить відверті знімки та тішить фанатів кадрами зі своєю зірковою мамою.

Дева Кассель оголила ноги на нових фото

Нагадаємо, що її батьки, актори Моніка Белуччі й Венсан Кассель розлучилися у 2013 році та мають ще одну доньку — 14-річну Леоні.

Після розлучення Кассель одружився з моделлю Тіною Кунакі, яка народила йому доньку Амазоні. Проте у 2023 році пара розлучилася. У січні цього року Венсан став батьком учетверте — модель Нара Баптіста народила сина.

Белуччі ж уже кілька років перебуває у стосунках із режисером Тімом Бертоном.

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