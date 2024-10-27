Впливати не збираються: інсайдер розповів, як Бекхеми реагують на роман 19-річного сина із набагато старшою за нього співачкою

Фото з Instagram Девіда Бекхема

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем була у поганому настрої через новий роман свого молодшого сина, 19-річного Круза з бразильською співачкою Джекі Апостел, яка на 10 років старша за нього.

Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що Вікі почувається "неспокійно". Хоч романтичне життя Круза було насиченим - за останній рік Джекі третя його дівчина - Бекхеми вважають, що швидка заміна подруг - це одне, а от старша на десятиліття дівчина - інше.

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"Вікторія була у поганому настрої останні кілька тижнів. Це не схоже на неї. Вона не хоче ускладнювати стосунки з Крузом, але вона приголомшена різницею у віці. Його мати тихо сподівається, що цей зв'язок скоро завершиться", - стверджує джерело.

Джекі Апостел (у білій сукні) поряд з Крузом, Ромео та Харпер Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Бекхеми не збираються впливати на стосунки сина, тому поводяться з Джекі добре і тримають пару у себе на очах. Зокрема, батько Круза, футболіст Девід Бекхем впевнений, що всім потрібно зберігати спокій.

"Мабуть, на думку Девіда, цей роман стане для Круза чудовим досвідом. Він би не був таким спокійним, якби це була Харпер, але це інша історія - він її захищає. Він вважає, що це мрія кожного хлопчика - бути з чарівною старшою жінкою", - йдеться у статті.

До речі, неспокій Вікі посилився після того, як Круз написав у соцмережі, що кохає Джекі.

Між іншим, про те, що Вікторія не у захваті від нової пасії сина, свідчить й те, що вона не стежить за нею в Instagram. Хоч Вікі і є пристрасною користувачкою цієї соцмережі, вона не вподобала жодного допису Джекі, навіть ті, на яких Апостел відмічала її.

Як відомо, 19-річний Круз брав Джекі із собою на показ нової колекції Вікторії на Паризькому тижні моди. До речі, на захід Апостел прийшла у сукні від її бренду.

Нагадаємо, подейкують, що Вікторія мала складні стосунки зі своєю невісткою, дружиною 25-річного Брукліна, Ніколою Пельтц.