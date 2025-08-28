Дика хижачка, джинсова бунтарка та опівнічна сирена: Дімопулос показалася в луках, які вигуляла на Ібіці. Фото

Колишня "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка тепер займається жіночими ретритами та називає себе інфлюенсеркою, провела відпустку на Ібіці разом із подругою, моделлю Анною Андрес.

Для поїздки на модний острів Санта підготувала кілька модних образів, які врешті зібрала в один пост в Instagram. Причому три з семи луків Дімопулос були частково від українських брендів.

Отже, в один із вечорів на Ібіці Санта перевтілилася у дику хижачку. Для цього вона вбралася в леопардове асиметричне міні від українського бренду Cultnaked, яке доповнила масивними чорними черевиками від Celine.

Така сукня на сайті бренду коштує майже 22 тисячі гривень

Від цього ж українського бренду Дімопулос вигуляла ще одну мінісукню, поєднавши її з тими самими черевиками.

Ця сукня від Cultnaked коштує майже 15 тисяч

Також серед образів Санти була ніжна плетена максісукня від Каті Сільченко (The Coat), в якій колишня співачка гуляла вдень.

Лаконічне молочне плаття від українського бренду The Coat Санта доповнила сумкою, взуттям і окулярами від Celine

Цей образ Санта назвала "джинсова бунтарка"

Був серед луків Санти ще один денім - у вигляді мінісукні від Louis Vuitton

Сексілук у платті від Christopher Esber Дімопулос назвала "Опівнічна сирена".

А це одяг, в якому Санта показується в мережі найчастіше. Адже тренується 5-6 разів на тиждень і дуже різноманітно

До речі, перед тим, як гайнути на Ібіцу, Санта з 5-річною донькою відпочивала у Франції. Блогерка разом із дочкою займалася спортом та хвалилася результатами.