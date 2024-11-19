Вагітна дівчина Венсана Касселя вразила фігурою в тоненькому спідньому. Фото
Молодша на 30 років кохана 57-річного французького актора Венсана Касселя, бразильська модель Нара Баптіста явно кайфує від своєї вагітності і того тіла, яке зараз має.
Не так давно дівчина демонструвала в мережі запальні танці з оголеним животиком, а цього разу виклала фото себе в спідньому.
У сторіс Instagram Нара потанцювала та попозувала у тоненьких трусиках та смужці тканини на грудях. І неможливо не помітити, що виглядає вона приголомшливо.
Нагадаємо, наприкінці літа Кассель, якому незабаром виповниться 58, відзначав річницю стосунків з Баптістою. А вже у вересні модель повідомила, що вагітна первістком.
Для актора ця дитина стане четвертою, адже він уже має двох дочок від Моніки Белуччі та доньку від Тіни Кунакі.
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