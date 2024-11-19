Вагітна дівчина Венсана Касселя вразила фігурою в тоненькому спідньому. Фото

Молодша на 30 років кохана 57-річного французького актора Венсана Касселя, бразильська модель Нара Баптіста явно кайфує від своєї вагітності і того тіла, яке зараз має.

Не так давно дівчина демонструвала в мережі запальні танці з оголеним животиком, а цього разу виклала фото себе в спідньому.

Схоже, модель майже не набрала зайвої ваги і чудово почувається у своєму делікатному стані

У сторіс Instagram Нара потанцювала та попозувала у тоненьких трусиках та смужці тканини на грудях. І неможливо не помітити, що виглядає вона приголомшливо.

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Чому б не танцювати, коли вагітність у кайф

Нагадаємо, наприкінці літа Кассель, якому незабаром виповниться 58, відзначав річницю стосунків з Баптістою. А вже у вересні модель повідомила, що вагітна первістком.

Для актора ця дитина стане четвертою, адже він уже має двох дочок від Моніки Белуччі та доньку від Тіни Кунакі.