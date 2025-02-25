Кохана Касселя у крихітному бікіні наробила гарячих фото через 1,5 місяця після пологів

28-річна австралійсько-бразильська модель Нара Баптіста, яка минулого місяця народила сина від французького актора Венсана Касселя, відправилася на відпочинок до океану.

У своєму Instagram дівчина показала спекотні кадри з Бразилії. На тлі пальм Нара попозувала у крихітному бікіні з квітчастим принтом.

Модель вкотре похвалилася своїми стрункими ногами та пласким животом, змушуючи дивуватися, як вона так швидко повернулась у форму після пологів.

Модель посвітила пружними сідницями Фото з Instagram

Реклама:

Кралечка вміє подати свої соковиті принади

Вона взагалі народжувала?

Також дівчина Касселя показала ніжну блакитну міні-сукню, в якій відпочивала на піску.

У цьому пляжному аутфіті Нара нагадує русалоньку

Дівчина насолодилась Атлантичним океаном

Нара і раніше тішила фото в бікіні

Кохана Касселя показала форми після народження сина на бразильському відпочинку

Фанати не поскупилися на компліменти для моделі. Вони писали: "Божественна жінка на святих землях", "Яка красуня", "Касселю так пощастило".

Нагадаємо, 58-річний Венсан і Нара почали зустрічатись у 2023 році. А у січні цього року на світ з'явився їх син. Уже за місяць Баптіста показувала свою фігуру після пологів.

Закохані часто діляться гарячим контентом з відпочинку та домашніми (трохи оголеними) фотографіями. А торік вони разом позували на Каннському кінофестивалі.

Кассель є батьком чотирьох дітей. Від шлюбу з Монікою Белуччі у нього дві доньки — 20-річна Дева і 14-річна Леоні. Від стосунків із моделлю Тіною Кунакі в актора є 5-річна донька Амазоні.