Кохана Касселя у крихітному бікіні наробила гарячих фото через 1,5 місяця після пологів
28-річна австралійсько-бразильська модель Нара Баптіста, яка минулого місяця народила сина від французького актора Венсана Касселя, відправилася на відпочинок до океану.
У своєму Instagram дівчина показала спекотні кадри з Бразилії. На тлі пальм Нара попозувала у крихітному бікіні з квітчастим принтом.
Модель вкотре похвалилася своїми стрункими ногами та пласким животом, змушуючи дивуватися, як вона так швидко повернулась у форму після пологів.
Також дівчина Касселя показала ніжну блакитну міні-сукню, в якій відпочивала на піску.
Фанати не поскупилися на компліменти для моделі. Вони писали: "Божественна жінка на святих землях", "Яка красуня", "Касселю так пощастило".
Нагадаємо, 58-річний Венсан і Нара почали зустрічатись у 2023 році. А у січні цього року на світ з'явився їх син. Уже за місяць Баптіста показувала свою фігуру після пологів.
Закохані часто діляться гарячим контентом з відпочинку та домашніми (трохи оголеними) фотографіями. А торік вони разом позували на Каннському кінофестивалі.
Кассель є батьком чотирьох дітей. Від шлюбу з Монікою Белуччі у нього дві доньки — 20-річна Дева і 14-річна Леоні. Від стосунків із моделлю Тіною Кунакі в актора є 5-річна донька Амазоні.
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