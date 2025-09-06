Кохана Касселя топлес і з цигаркою наробила кінематографічних фото

Юлія Леськова - 6 вересня, 12:20
Нара Баптіста попозувала для фото
Фото Frederico Stauffer

Дівчина французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптіста показала кадри з нової гарячої зйомки. 

На фотосесії Нара попозувала у сукні з глибоким декольте, у мереживному спідньому і навіть топлес. А ще для пікантності кадра дівчина взяла цигарку. 

Нара Баптіста показала нові фото

Фото Frederico Stauffer

Фото Frederico Stauffer
Фото Frederico Stauffer
Фото Frederico Stauffer
Фото Frederico Stauffer

Нагадаємо, днями Венсан Кассель з голим торсом пригорнув до себе Баптісту у бікіні для фото

Також на початку липня Нара хвалилася своїм дозвіллям коло басейну. Як відомо, у січні цього року модель народила сина від свого зіркового коханого. 

Венсан Кассель
