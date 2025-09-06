Кохана Касселя топлес і з цигаркою наробила кінематографічних фото
Дівчина французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптіста показала кадри з нової гарячої зйомки.
На фотосесії Нара попозувала у сукні з глибоким декольте, у мереживному спідньому і навіть топлес. А ще для пікантності кадра дівчина взяла цигарку.
Нагадаємо, днями Венсан Кассель з голим торсом пригорнув до себе Баптісту у бікіні для фото.
Також на початку липня Нара хвалилася своїм дозвіллям коло басейну. Як відомо, у січні цього року модель народила сина від свого зіркового коханого.
