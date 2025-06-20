Кохана Касселя у купальнику наробила фото з їхнім 5-місячним сином

Дівчина Венсана Касселя замилувала знімками з їхнім синочком Фото instagram

Австралійсько-бразильська модель Нара Баптіста, яка в січні народила сина Каетано від французького актора Венсана Касселя, наробила сонячних фото зі своєю дитиною.

В Instagram вона показалась у чорно-зеленому купальнику з хлопчиком на руках. 29-річна обраниця актора позувала на свіжому повітрі біля рослин, усміхнено обіймаючи Каетано.

Нара показала рідкісні світлини з 5-місячним малюком Фото Instagram

Після пологів Баптіста хвалилася своєю фігурою у пляжних луках на відпочинку. Також вона у компанії 58-річного Венсана показувалася на модному показі в Куршевелі й на званій вечері у Парижі. А ще парочка відома любов'ю до пікантних знімків.

Нагадаємо, в шлюбі з Монікою Белуччі у Касселя народилися дві доньки: 20-річна Дева і 14-річна Леоні. Від роману з моделлю Тіною Кунакі в актора є 6-річна донька Амазоні.