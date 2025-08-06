Топлес, тоненьке бікіні та багато декольте: кохана Касселя посвітила стрункими формами на відпочинку в Італії. Фото

Австралійсько-бразильська модель Нара Баптіста, яка в січні народила сина Каетано французькому актору Венсану Касселю, поділилася кадрами з відпочинку.

В Instagram знаменитість опублікувала чималу добірку фото, на яких позувала у бікіні на італійському пляжі. Також вона зазнімкувала свої декольтовані літні луки на яхті.

"У полоні сонця", — підписала вона свій допис.

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До речі, після пологів Нара не раз хизувалася струнким тілом у пляжних образах та купальниках. Нещодавно модель наробила милих сонячних фото з синочком.

А ще у компанії 58-річного Касселя вона позувала на модному шоу в Куршевелі й на офіційній вечері у Парижі. Закоханих також не раз ловили на інтимних моментах.

Як відомо, Венсан має двох доньок від ексдружини Моніки Белуччі: 20-річну Деву і 14-річну Леоні. Від шлюбу з моделлю Тіною Кунакі в актора є 6-річна дочка Амазоні.