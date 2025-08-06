Топлес, тоненьке бікіні та багато декольте: кохана Касселя посвітила стрункими формами на відпочинку в Італії. Фото

Карина Тімкова - 6 серпня, 18:00

Австралійсько-бразильська модель Нара Баптіста, яка в січні народила сина Каетано французькому актору Венсану Касселю, поділилася кадрами з відпочинку.

В Instagram знаменитість опублікувала чималу добірку фото, на яких позувала у бікіні на італійському пляжі. Також вона зазнімкувала свої декольтовані літні луки на яхті.

"У полоні сонця", — підписала вона свій допис.

Кохана Касселя у бікіні посвітила струнким тілом і пласким животом

Манекенниця похвалилася рельєфним пресом

Фото Instagram

Кохана Касселя у сукні похвалилася стрункістю на яхті

Зірка засвітила бюст на яхті

Кохана Касселя у бікіні похвалилася струнким тілом

Усміхнена Нара повигиналась у тоненькому купальнику

Кохана Касселя на яхті повигиналася для сонячного фото
Обраниця актора наробила ефектних знімків на відпочинку в Італії
Кохана Касселя показала, як годує синочка на яхті

Попри розваги, кохана Венсана не забуває піклуватися про їхнього синочка

Кохана Касселя посвітила декольте та попозувала на яхті

У сорочці на голе тіло селебріті роздивилася місцеві красоти

Кохана Касселя у ніжній сукні ефектно попозувала на яхті

Романтична сукня для нічного побачення

Кохана Касселя у бікіні полежала на пляжі в Італії

Баптіста підставила сонечку свої форми

Кохана Касселя зазнімкувала своє декольте на яхті

Селфі вона зробила чимало, аби закарбувати особливий момент

Кохана Касселя без одягу посвітила стрункими формами

Модель топлес похизувалася струнким тілом перед дзеркалом

Кохана Касселя показала, як грається з сином на відпочинку в Італії

Матуся завжди знайде час для свого первістка

Кохана Касселя у купальнику полежала на тлі моря

Нара зробила вправи глибокого дихання, споглядаючи море у вікні каюти

Кохана Касселя в ефектній сукні наробила стильних фото на яхті

Фотограф, схоже, так захопився виглядом зірки, що забув прибрати пальці з кадру

Кохана Касселя наробила сексі фото у купальнику в Італії

Зайвими фото у бікіні не можуть бути

Кохана Касселя посвітила декольте через розстібнуту сорочку на яхті

Підписники отримали достатньо спокусливого контенту на сьогодні

До речі, після пологів Нара не раз хизувалася струнким тілом у пляжних образах та купальниках. Нещодавно модель наробила милих сонячних фото з синочком.

А ще у компанії 58-річного Касселя вона позувала на модному шоу в Куршевелі й на офіційній вечері у Парижі. Закоханих також не раз ловили на інтимних моментах.

Як відомо, Венсан має двох доньок від ексдружини Моніки Белуччі: 20-річну Деву і 14-річну Леоні. Від шлюбу з моделлю Тіною Кунакі в актора є 6-річна дочка Амазоні.

Читайте також:

Вагітна кохана Венсана Касселя зазнімкувалася голіциць на дивані та у ванній. Фото

Кохана Касселя заселфилася з ним зеленоволосим та попозувала на пляжі у бікіні

Засмага топлес та купання з 5-місячним сином: кохана Касселя показала дозвілля коло басейну

Модель купальники Венсан Кассель
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів