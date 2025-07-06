Засмага топлес та купання з 5-місячним сином: кохана Касселя показала дозвілля коло басейну

Юлія Леськова - 6 липня, 11:02
Нара Баптіста позує для фото
Фото з Instagram Нари Баптісти

Дівчина французького актора Венсана Касселя та мати його четвертого нащадка, модель Нара Баптіста похвалилася фото з відпочинку коло басейну. 

Красня наробила світлин у купальнику та без макіяжу. 

Нара Баптіста наробила фото коло басейну

Нара, схоже, любить засмагати топлес


Нара Баптіста з сином у басейні

Відпочиває молода мама разом зі своїм сином Каетано

Нара Баптіста наробила фото у бікіні

Цікаво, скільки купальників у гардеробі Нари?

Нара Баптіста пофотографувалася на відпочинку
Скірншот з Instagram Нари Баптісти

Як відомо, хвалитися фігурою у бікіні Нара Баптіста почала вже через місяць після народження сина. 

Крім того, модель полюбляє експериментувати із зачісками. Якось вона за тричі за пів року змінювала імідж. 

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Венсан Кассель
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