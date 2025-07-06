Засмага топлес та купання з 5-місячним сином: кохана Касселя показала дозвілля коло басейну

Фото з Instagram Нари Баптісти

Дівчина французького актора Венсана Касселя та мати його четвертого нащадка, модель Нара Баптіста похвалилася фото з відпочинку коло басейну.

Красня наробила світлин у купальнику та без макіяжу.

Нара, схоже, любить засмагати топлес

Відпочиває молода мама разом зі своїм сином Каетано

Цікаво, скільки купальників у гардеробі Нари?

Скірншот з Instagram Нари Баптісти

Як відомо, хвалитися фігурою у бікіні Нара Баптіста почала вже через місяць після народження сина.

Крім того, модель полюбляє експериментувати із зачісками. Якось вона за тричі за пів року змінювала імідж.