Засмага топлес та купання з 5-місячним сином: кохана Касселя показала дозвілля коло басейну
Дівчина французького актора Венсана Касселя та мати його четвертого нащадка, модель Нара Баптіста похвалилася фото з відпочинку коло басейну.
Красня наробила світлин у купальнику та без макіяжу.
Як відомо, хвалитися фігурою у бікіні Нара Баптіста почала вже через місяць після народження сина.
Крім того, модель полюбляє експериментувати із зачісками. Якось вона за тричі за пів року змінювала імідж.
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