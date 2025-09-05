"Моє благословення": Венсан Кассель з голим торсом показався в обіймах коханої у бікіні. Фото

58-річний французький актор Венсан Кассель поділився ніжними знімками зі своєю коханою, австралійсько-бразильською моделлю Нарою Баптістою.

В Instagram він показав свою обраницю з напіврозстібнутою сорочкою на катері та попозував з голим торсом в обіймах Нари. До речі, на цьому фото вона вагітна їхньою першою спільною дитиною, сином Каетано.

"Моя подруга, моє благословення… мама Каетано", — написав знаменитість.

Актор помилувався своєю 29-річною коханою на їхньому відпочинку в Бразилії Фото instagram

Венсан і Нара радісно всміхалися на пляжному фото

Нагадаємо, син пари народився у січні цього року. Нещодавно матуся ділилася сонячними фото з малюком, а ще вона брала хлопчика з собою на веселий відпочинок в Італію. Після пологів Баптіста швидко повернулася в форму та встигла похвалитися струнким тілом у купальнику.

Нагадаємо, вперше про нові стосунки актора після його розлучення з моделлю Тіною Кунакі заговорили у вересні 2023-го. Вже за кілька місяців Венсан і Нара разом з'явилися на івенті.

До речі, зірка екранів також виховує трьох донечок. Від ексдружини Моніки Белуччі він має 20-річну Деву і 14-річну Леоні, а від Тіни — 6-річну Амазоні.