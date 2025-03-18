Син Шварценеггера з нареченою роздягнувся для реклами весільного спіднього. Фото

Американський актор Патрік Шварценеггер, син 77-річної кінозірки та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, знявся в рекламній кампанії бренду SKIMS, присвяченій весільній колекції. У фотосесії його супроводжувала наречена, 28-річна модель Еббі Чемпіон.

31-річний актор, відомий за роллю у серіалі "Білий лотос", з'явився в кадрі без одягу, прикрившись лише букетом білих квітів. Тим часом його кохана демонструвала стильні варіанти весільної білизни.

У рамках зйомки Еббі вдягнула кілька образів: ніжний комплект із топу й шортів, білу корсетну білизну та прозоре мереживо.

Знаменитість прикривався квітами, поки його кохана ефектно посвітила тілом у прозорому спідньому Усі фото @carinbackoffphoto

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Шварценеггер позував у класичному чорному костюмі та шовкових боксерах з нової колекції.

Патріку все-таки дали одяг

"Не можу дочекатися, щоб вдягнути ці приголомшливі речі на наше весілля та медовий місяць", — сказала Чемпіон

Моделі також підготували чорний комплект із панчохами

Еббі в образі сексуальної нареченої вхопилася за штани Патріка

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Нагадаємо, що Патрік і Еббі оголосили про заручини у грудні 2023 року. Пара разом з 2015-го, проте дату весілля поки не розголошує.

Зазначимо, син Арнольда раніше вже знімався для глянцю в екстравагантних луках. А нещодавно його сестра Кетрін показала, як він проводить час зі своїми племінницями. Зірковий батько також не раз демонстрував своє дозвілля з нащадком.