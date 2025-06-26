Дорофєєва з донькою Кацуріна в стильних луках поцікавилася, де літо

Співачка Надя Дорофєєва у стильних луках показалася на вулицях Києва.

У своєму Instagram виконавиця в очікуванні літнього тепла, якого досі нема, запостила фото з коханим і його дітьми.

"А де літо?", - запитала Надя.

Надя похизувалася фейком, який, ймовірно, залишився після зйомок

Раніше ТаблоID розказував про особливості стилю Наді, а їх дійсно чимало

Модна Надя з донькою Сашею від її коханого Міша Кацуріна

Судячи з луку зірки, літом у Києві поки і не пахне...

Як відомо, Надя розійшлася зі своїм першим чоловіком, співаком Володимиром Дантесом у березні 2022 року. Вже влітку 2023 року Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора Мішу Кацуріна.

З дітьми Міші від дизайнерки Даші Кацуріної зірка перебуває у чудових стосунках, ба більше проводить увесь вільний час і святкує важливі події.