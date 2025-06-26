Дорофєєва з донькою Кацуріна в стильних луках поцікавилася, де літо
Співачка Надя Дорофєєва у стильних луках показалася на вулицях Києва.
У своєму Instagram виконавиця в очікуванні літнього тепла, якого досі нема, запостила фото з коханим і його дітьми.
"А де літо?", - запитала Надя.
Як відомо, Надя розійшлася зі своїм першим чоловіком, співаком Володимиром Дантесом у березні 2022 року. Вже влітку 2023 року Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора Мішу Кацуріна.
З дітьми Міші від дизайнерки Даші Кацуріної зірка перебуває у чудових стосунках, ба більше проводить увесь вільний час і святкує важливі події.
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