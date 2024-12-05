Довжелезні ноги і песик: "Міс Всесвіт Україна"-2024 в екстраміні побажала доброго ранку з Маямі

Марія Мельник 5 грудня, 14:30
Пономаренко зі стрічкою
фото з Instagram

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024 Аліна Пономаренко, яка нині мешкає в Маямі, замилувала домашніми фото.

На знімках довгонога красуня в міні з песиком і напоями в руках побажала доброго ранку.

Довгонога Пономаренко в Маямі

Аліна дуже гармонійно вписується в інтер'єри хмарочосів Флоріди

фото з Instagram

Пономаренко посвітила ногами в міні

Ефектніше міс виглядає хіба що в купальнику

Як відомо, Пономаренко не потрапила у грандфінал "Міс Всесвіт"-2024, де перемога дісталася представниці Данії.

Нагадаємо, торік Аліна здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса"-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.

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