Довжелезні ноги і песик: "Міс Всесвіт Україна"-2024 в екстраміні побажала доброго ранку з Маямі

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024 Аліна Пономаренко, яка нині мешкає в Маямі, замилувала домашніми фото.

На знімках довгонога красуня в міні з песиком і напоями в руках побажала доброго ранку.

Аліна дуже гармонійно вписується в інтер'єри хмарочосів Флоріди фото з Instagram

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Ефектніше міс виглядає хіба що в купальнику

Як відомо, Пономаренко не потрапила у грандфінал "Міс Всесвіт"-2024, де перемога дісталася представниці Данії.

Нагадаємо, торік Аліна здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса"-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.