"Старенький Буркотуне": дружина Мессі привітала його з 38-річчям сімейними і романтичними фото
Аргентинський футболіст і нападник клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі відсвяткував своє 38-річчя.
У святковий день спортсмена привітала його дружина Антонелла Рокуццо добіркою романтичних селфі й сімейних фото з їхніми синами: 12-річним Тьяго, 9-річним Матео і 7-річним Чіро.
"З днем народження, старенький Буркотуне! Найкращий тато, найкращий товариш, найкраще все! Як нам пощастило, що ти в нас є! Любимо тебе", — написала вона.
До речі, нещодавно парочка в ошатних луках відвідувала вечірку Девіда Бекхема. Також Антонелла показувалася в купальнику на відпочинку з чоловіком і дітьми. А ще зіркові батьки обожнюють влаштовувати яскраві святкування для нащадків.
Як відомо, Рокуццо часто підтримує Мессі на важливих заходах і залучає до цього їхніх синів.