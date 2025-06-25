"Старенький Буркотуне": дружина Мессі привітала його з 38-річчям сімейними і романтичними фото

Аргентинський футболіст і нападник клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі відсвяткував своє 38-річчя.

У святковий день спортсмена привітала його дружина Антонелла Рокуццо добіркою романтичних селфі й сімейних фото з їхніми синами: 12-річним Тьяго, 9-річним Матео і 7-річним Чіро.

"З днем народження, старенький Буркотуне! Найкращий тато, найкращий товариш, найкраще все! Як нам пощастило, що ти в нас є! Любимо тебе", — написала вона.

37-річна обраниця футболіста замилувала обіймами з ним Фото instagram

На святковому торті Мессі був зображений персонаж з відомого мультику, якого звуть Буркотун. Напевно, іменинника часто кличуть цим прізвиськом

Родина любить відпочивати разом

Про наймолодшого сина спортсмен теж не забув

Не так давно ТаблоID детально описував історію кохання подружжя

До речі, нещодавно парочка в ошатних луках відвідувала вечірку Девіда Бекхема. Також Антонелла показувалася в купальнику на відпочинку з чоловіком і дітьми. А ще зіркові батьки обожнюють влаштовувати яскраві святкування для нащадків.

Як відомо, Рокуццо часто підтримує Мессі на важливих заходах і залучає до цього їхніх синів.