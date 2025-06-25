"Старенький Буркотуне": дружина Мессі привітала його з 38-річчям сімейними і романтичними фото

Карина Тімкова - 25 червня, 11:00

Аргентинський футболіст і нападник клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі відсвяткував своє 38-річчя.

У святковий день спортсмена привітала його дружина Антонелла Рокуццо добіркою романтичних селфі й сімейних фото з їхніми синами: 12-річним Тьяго, 9-річним Матео і 7-річним Чіро.

"З днем народження, старенький Буркотуне! Найкращий тато, найкращий товариш, найкраще все! Як нам пощастило, що ти в нас є! Любимо тебе", — написала вона.

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На святковому торті Мессі був зображений персонаж з відомого мультику, якого звуть Буркотун. Напевно, іменинника часто кличуть цим прізвиськом

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До речі, нещодавно парочка в ошатних луках відвідувала вечірку Девіда Бекхема. Також Антонелла показувалася в купальнику на відпочинку з чоловіком і дітьми. А ще зіркові батьки обожнюють влаштовувати яскраві святкування для нащадків.

Як відомо, Рокуццо часто підтримує Мессі на важливих заходах і залучає до цього їхніх синів.

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