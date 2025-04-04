Від дитячої дружби до міцного шлюбу: історія кохання Ліонеля Мессі

Ліонель Мессі – культовий футболіст сучасності. Він відомий своєю майстерністю на полі, купою трофеїв, а також тим, що є одним із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі.

Про свої нагороди 37-річний футболіст каже, що вони "нічого б не коштували", якщо б він не міг їх розділити зі своєю "найкращою сімʼєю".

Ліонель Мессі одружився зі своєю дружиною Антонеллою Рокуццо у 2017 році, проте їхня історія кохання почала зароджуватися ще в дитинстві.

Як будувалися їхні стосунки? Яка трагедія зблизила пару? Та чим лавсторі Ліонеля Мессі і його 37-річної дружини Антонелли й досі надихає світ? Читайте в матеріалі ТаблоID про це та багато іншого.

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Друзі з дитинства

Ліонель Мессі вперше зустрів Антонеллу Рокуццо у рідному місті Росаріо, Аргентина. Майбутню пару познайомив друг Ліонеля, Лукас Салья, який грав з ним в молодіжній команді "Newell's Old Boys". Лукас, який сьогодні також професійний футболіст, є двоюрідним братом Антонелли. Коли їм було лише по шість років, діти стали близькими друзями і грали на вулиці біля родинного будинку.

Антонелла і Ліонель міцно дружили, коли були дітьми Фото Weibo Photo

Мессі залишив дім у віці 13 років, щоб продовжити будувати футбольну карʼєру в Іспанії. У свою чергу Антонелла закінчила школу та почала навчатися на стоматолога. Їхнє з Ліонелем спілкування майже припинилося через відстань.

"Спілкування на відстані тоді було набагато складнішим, ніж зараз. Це були листи або міжнародні телефонні дзвінки, які були дорогими. Тож ми перестали розмовляти і дуже віддалилися один від одного", – розповідав Мессі.

Трагедія

Зрештою, вони знову зустрілися у 2005 році, коли Мессі дізнався, що найкращий друг Антонелли загинув у жахливій автокатастрофі. Спортсмен прилетів до рідного міста, щоб підтримати Рокуццо. Ця трагедія поновила їхнє спілкування і вони почали постійно підтримувати зв'язок.

"Ми знову зблизилися і зрозуміли, що не втратили ті почуття, які мали в дитинстві. Нічого не змінилося", – ділився Мессі.

Трагедія зблизила їх знову Фото з Instagram

Так вони з Антонеллою почали зустрічатися, і дівчина погодилася переїхати до футболіста в Іспанію.

Пара довго приховувала стосунки, перш ніж оголосити їх у 2009 році, а вже у 2012-му Антонелла подарувала Ліонелю сина Тьяго.

Цікаво, що Мессі повідомив громадськості про вагітність коханої в червні 2012 року, коли радів голу у ворота Еквадору. Футболіст засунув м'яч під футболку і зобразив вагітну жінку.

"Мій син змінив моє життя більше, ніж "Золотий м'яч". Тепер все по-іншому", – зізнавався футболіст.

Зараз Тьяго 12 років Фото з Instagram Antonela Roccuzzo

У 2015 році у пари народився другий син Матео.

Матео вже 9 рочків Фото Antonela Roccuzzo Instagram

"Весілля сторіччя"

У 2017 році відбулося "весілля сторіччя" (так називала святкування аргентинська преса) Антонелли і Ліонеля. Закохані обрали місцем для церемонії шикарний готель-казино у рідному місті Росаріо.

На святі були присутні чимало селебріті, включаючи футбольних зірок, серед яких Луїс Суарес, Сеск Фабрегас, Хав'єр Маскерано і Жерар Піке.

Майже вся Аргентина святкувала Фото Getty Images

Гостям було наказано принести кілька нарядів для гламурного заходу, а мобільні телефони були суворо заборонені. Святкування охороняло близько 450 поліцейських, бо ще з аеропорту гостей переслідував натовп шанувальників.

Любов і підтримка

У березні 2018 року у родині сталося поповнення - на світ зʼявився син Чіро.

Нещодавно маленький Чіро відсвяткував свої 7 років Фото Antonela Roccuzzo Instagram

Рокуццо витатуювала імена кожного з синів витонченими курсивними літерами: "Тьяго" на правій руці, а "Матео" і "Чіро" на лівій.

Мессі та Рокуццо залишають свої стосунки відносно приватними, але коли Мессі згадує свою дружину в інтерв'ю, то говорить тільки теплі слова.

"Правда в тому, що я захоплююсь нею. Вона має багато хороших якостей: те, як вона справляється з повсякденними справами, її особистість. Вона завжди в гарному настрої і на всі проблемі дивиться з гідністю. Вона дуже розумна людина, яка чудово справляється з усіма аспектами життя", – висловлювався футболіст.

Лео Мессі з теплом і любовʼю говорить про кохану Антонеллу Фото з Instagram

Антонелла Рокуццо разом із дітьми відвідує майже всі матчі і важливі події коханого чоловіка.

Щаслива родина з 2023 року оселилася в США і придбала маєток за майже 11 мільйонів доларів у Маямі.

Ліонель грає у клубі Девіда Бекхема "Інтер Маямі", а сім'ї зірок футболу близько дружать.

До речі, красуня дружина Мессі - інфлюенсерка. Нещодавно вона зʼявилася на модній вечірці бренду Tiffany & Co, де попозувала з дружиною Джейсона Стейтема та супермоделлю Адріаною Лімою.