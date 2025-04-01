Мессі з дружиною в розкішній сукні заселфився на вечірці Бекхема. Фото

37-річний аргентинський футболіст Ліонель Мессі разом із дружиною Антонеллою Рокуццо відвідали вечірку Девіда Бекхема.

Для святкування, що проходило в Маямі, подружжя підготувало елегантні луки. Спортсмен обрав чорний костюм з блискучими лацканами, а його 37-річна кохана — зелену силуетну сукню з відкритою спиною.

Фотографіями, зробленими в дзеркалі, Антонелла поділилася в Instagram.

Свої образи пара доповнила вишуканими аксесуарами. У спортсмена — годинник, а у його дружини — сережки, масивний браслет та сумочка Фото Instagram

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На знімку можна помітити чималу фотографію з їхніми синами

Рокуццо також показалася без чоловіка, даючи розгледіти свій лук. До речі, вона часто позує в купальниках , демонструючи фігуру

Ліонель повеселився з Девідом на його вечірці Фото Instagram

Нагадаємо, закохані виховують трьох синів: 12-річного Тьяго, 9-річного Матео і 7-річного Чіро. Останньому нещодавно влаштовували яскраве свято.

Хоча Ліонель і Антонелла знають один одного з дитинства, одружилися вони у 2017 році. Дружина футболіста разом з їхніми хлопчиками часто підтримує його на важливих заходах.