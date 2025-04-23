"Без перебору": Остапчук розповіла про табу у вихованні сина та коли планують його хрещення

Дружина ​​40-річного шоумена Володимира Остапчука і молода мама Катерина розповіла про табу у вихованні 4-місячного сина Тимофія.

Днями подружжя приїхало до Львова, і Катерина вже встигла наробити нових фото з первістком і відповісти на запитання підписників.

В Insta-сторіс Катя показала свого чоловіка з Тимофієм на руках. Сім'я відвідала одну з місцевих кав'ярень.

Хлопчик уважно спостерігав за батьками Фото Instagram

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Також 24-річна Катя розповіла про виховання сина:

"Якщо ви про майбутнє, то єдине, чого я глобально хочу — це щоб він поважав мене та чоловіка й не чинив погано по відношенню до інших людей. Загалом, щоб був доброю і емпатійною людиною. Я не буду багато забороняти: тільки те, що йому дійсно буде шкодити.

Я хочу, щоб він мав власну думку й не боявся приймати рішення самостійно. Для цього дитина має мати свободу. Я не буду панічно боятися цукру чи мультиків, але звичайно без перебору. Світ занадто жорсткий, щоб забирати в дитини ще й дитинство — єдиний час, коли її мозок вільний від проблем та стереотипів".

Остапчук поділилася своїм баченням виховання сина

Катя показала Тимофія у готелі та пожартувала, що він "червоний прапорець"

Молода мама зізналася, що наступну дитину вони планують десь через три роки. Пара обговорювала варіант усиновлення, але ця тема поки найближча саме Володимиру.

Остапчук також додала, що вони поки не похрестили Тимофія, але планують це зробити.

Дівчина відповіла, чи планують вони з коханим ще діток

А ще кохана Володимира заговорила про своє ставлення до харчування. Вона показалася у червоній білизні й відповіла, як зберігає свою фігуру:

"Я їм все. Вчора о 23:00 замовляла в номер бефстроганов з пюре є солоними огірками. Моє тіло пережило багато етапів. Був період, коли я обмежувала себе у всьому і важила на 10 кілограмів більше. Тому я для себе зробила висновок, що все в голові.

Коли я звинувачую себе за їжу і не шкодую навіть про дві плитки шоколадки під чай, то й тіло не відкладає запаси. Проте зараз у мене не все ідеально. Є багато целюліту під попою… Можу порадити лише орієнтуватися на інших людей. Ми всі індивідуальні. Те, що підходить мені, не підійде вам. І навпаки".

Катя згадала часи, коли обмежувала себе у їжі

Нагадаємо, перша спільна дитина подружжя народилась у грудні минулого року шляхом кесаревого розтину. Після пологів Катерина частенько показувала свою фігуру у білизні. Зіркові батьки обожнюють фотографувати свого синочка і подорожувати з ним Європою.

До речі, нещодавно дружина шоумена розповіла, скільки сексу їй потрібно на тиждень та про сварки у їхньому шлюбі.