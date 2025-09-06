"І на Новий рік, і на наступний день народження": дружина Остапчука похвалилася коштовним подарунком від чоловіка. Фото

Юлія Леськова - 6 вересня, 12:02
Катерина Остапчук з сином на фото
Фото з Instagram Катерини Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук похвалилася цінним подарунком від чоловіка на фото з сином Тімом.

Світлинами Катя поділилася у своєму Instagram.

Остапчук показала легендарну сумку Birkin від Hermès, яку їй подарував коханий.


"Birkin 35 — дуже раджу мамочкам, щоб носити пляшечки та підгузки", - написала вона.

Катерина Остпчук показала сина коло Біркін

Вартість такої Birkin приблизно 15 500 доларів (639 тисяч гривень)

У своєму Telegram-каналі Катя зазначила, що чоловік подарував їй сумку наперед до Нового року і наступного дня народження.

"Вова зробив мені подарунок. Домовилися, що це і на новий рік і на наступний день народження. Ну це я так пообіцяла", - написала вона. 

Катерина Остапчук показала подаровану Біркін

Остапчук похвалилася селфі з дорогою сумкою та сином Тімом

Катерина Остапчук з сином та сумочкою
Фото з Instagram Катерини Остапчук
Катерина Остапчук похвалилася подарунком від чоловіка

Здається, Тім не розділяє маминих смаків

Нагадаємо, восени минулого року Катерина Остапчук похвалилася новеньким BMW, який їй подарував чоловік. 

Як відомо, на початку серпня Катя показала брендову обручку та розповіла, яку пропозицію їй зробив Остапчук. А на 25-річчя вона отримала від Вови сумочку Chanel

