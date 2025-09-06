"І на Новий рік, і на наступний день народження": дружина Остапчука похвалилася коштовним подарунком від чоловіка. Фото
Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук похвалилася цінним подарунком від чоловіка на фото з сином Тімом.
Світлинами Катя поділилася у своєму Instagram.
Остапчук показала легендарну сумку Birkin від Hermès, яку їй подарував коханий.
"Birkin 35 — дуже раджу мамочкам, щоб носити пляшечки та підгузки", - написала вона.
У своєму Telegram-каналі Катя зазначила, що чоловік подарував їй сумку наперед до Нового року і наступного дня народження.
"Вова зробив мені подарунок. Домовилися, що це і на новий рік і на наступний день народження. Ну це я так пообіцяла", - написала вона.
Нагадаємо, восени минулого року Катерина Остапчук похвалилася новеньким BMW, який їй подарував чоловік.
Як відомо, на початку серпня Катя показала брендову обручку та розповіла, яку пропозицію їй зробив Остапчук. А на 25-річчя вона отримала від Вови сумочку Chanel.