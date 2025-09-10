"Кішечка": дружина Яремчука захопила підписників своїм струнким тілом у леопардовому бікіні
Дружина футболіста Романа Яремчука, Христина, перебуваючи на грецькому курорті Гліфада, наробила атмосферних фото для свого Instagram.
31-річна кралечка позувала у бікіні з леопардовим принтом, викликавши захват у своїх підписників.
"Ну як можна бути такою стрункою? Вогонь... Кішечка яка... Яка ж ти красуня", - пишуть Христині.
Як відомо, в Яремчуків є син Микита, якому вже 6 років.
Нагадаємо, нещодавно Христина влаштувала зухвалу фотосесію в прозорій мініспідничці.
"Подвійне свято": дружина Яремчука у їхню річницю привітала свого "Аполлона" з 29-річчям та назвала його суперздібність
Дружина Яремчука у трусиках і топі похвалилася спортивним тілом на ефектних фото
Гвинтокрил та ігристе: дружина Яремчука у спортивному міні попозувала у Гранд-Каньйоні
"Яка лялечка": дружина Яремчука в драпірованому міні та панчохах посвітила животом на гламурних фото