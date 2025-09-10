"Кішечка": дружина Яремчука захопила підписників своїм струнким тілом у леопардовому бікіні

Марія Ткаченко - 10 вересня, 13:00
Христина Яремчук та Роман Яремчук

Христина та Роман Яремчуки

Фото з Instagram Яремчук

Дружина футболіста Романа Яремчука, Христина, перебуваючи на грецькому курорті Гліфада, наробила атмосферних фото для свого Instagram.

31-річна кралечка позувала у бікіні з леопардовим принтом, викликавши захват у своїх підписників.

Дружина Яремчука в інстаграм

Христина в хижому купальнику млосно попозувала для фото


"Ну як можна бути такою стрункою? Вогонь... Кішечка яка... Яка ж ти красуня", - пишуть Христині.

Христина Яремчук в купальнику

Яремчук любить демонструвати свою струнку фігурку

Як відомо, в Яремчуків є син Микита, якому вже 6 років.

Нагадаємо, нещодавно Христина влаштувала зухвалу фотосесію в прозорій мініспідничці.

