"Кішечка": дружина Яремчука захопила підписників своїм струнким тілом у леопардовому бікіні

Христина та Роман Яремчуки Фото з Instagram Яремчук

Дружина футболіста Романа Яремчука, Христина, перебуваючи на грецькому курорті Гліфада, наробила атмосферних фото для свого Instagram.

31-річна кралечка позувала у бікіні з леопардовим принтом, викликавши захват у своїх підписників.

Христина в хижому купальнику млосно попозувала для фото

"Ну як можна бути такою стрункою? Вогонь... Кішечка яка... Яка ж ти красуня", - пишуть Христині.

Яремчук любить демонструвати свою струнку фігурку

Як відомо, в Яремчуків є син Микита, якому вже 6 років.

