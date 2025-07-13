Гвинтокрил та ігристе: дружина Яремчука у спортивному міні попозувала у Гранд-Каньйоні

Христина показалася у гвинтокрилі Фото з Instagram Христини Яремчук

Дружина нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука, Христина Яремчук показалася у Гранд-Каньйоні і випила там вина.

У своєму Instagram Христина поділилася кадрами свого екзотичного релаксу.

Христина показалася у коротеньких шортах та укороченій кофті

У такому красивому місці гріх не перехилити келишок чогось ігристого

Нагадаємо, на початку червня Христина Яремчук похвалилася спортивною фігурою у трусиках та топі.

Також вона показувала розваги з сином у Діснейленді.