Гвинтокрил та ігристе: дружина Яремчука у спортивному міні попозувала у Гранд-Каньйоні
Дружина нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука, Христина Яремчук показалася у Гранд-Каньйоні і випила там вина.
У своєму Instagram Христина поділилася кадрами свого екзотичного релаксу.
Нагадаємо, на початку червня Христина Яремчук похвалилася спортивною фігурою у трусиках та топі.
Також вона показувала розваги з сином у Діснейленді.
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