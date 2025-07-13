Гвинтокрил та ігристе: дружина Яремчука у спортивному міні попозувала у Гранд-Каньйоні

Юлія Леськова - 13 липня, 16:30
Христина Яремчук показала нові селфі

Христина показалася у гвинтокрилі

Фото з Instagram Христини Яремчук

Дружина нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука, Христина Яремчук показалася у Гранд-Каньйоні і випила там вина. 

У своєму Instagram Христина поділилася кадрами свого екзотичного релаксу. 

Христина Яремчук показала нові фото

Христина показалася у коротеньких шортах та укороченій кофті


Христина Яремчук випила шампанського на Гранд-Каньйоні

У такому красивому місці гріх не перехилити келишок чогось ігристого

Нагадаємо, на початку червня Христина Яремчук похвалилася спортивною фігурою у трусиках та топі. 

Також вона показувала розваги з сином у Діснейленді. 

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