Дружина Яремчука у прозорому міні з драпіруванням і латексному топі пристрасно попозувала для фото

Карина Тімкова - 14 травня, 17:30

Дружина нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука Христина влаштувала пристрасну фотосесію.

Перед об'єктивом камер кохана футболіста постала у коротесенькій білій спідничці з драпіруванням. Через прозору тканину можна було розгледіти білизну. Також на ній був латексний топ з довгими рукавами і колготки зі смужками.

Сексі лук завершували масивні прикраси: сережки, браслети й ремінець, що нагадував ланцюг. Результатами зйомки Христина поділилася в Instagram.

Дружина футболіста Яремчука у сексі луці засвітила тіло

Майже 31-річна Яремчук похизувалася тонкою талією

Фото polina hryhorchuk

Дружина Яремчука показала тонку талію у латексному топі

Обраниця спортсмена продемонструвала свій пірсинг

Дружина футболіста Яремчука засвітила сідниці у прозорому міні

Христина в спокусливих позах засвітила білизну

Дружина Яремчука похизувалася пласким животом і сідницями

Мама Микити показала свою ідеальну фігуру в новій фотосесії

Дружина футболіста Яремчука попозувала у прозорому міні та латексі

Яремчук захопила пікантними кадрами

Дружина Яремчука у мініспідниці й топі ефектно покрутилася

Дружина футболіста похвалилася своїми жіночними вигинами

Яремчук доволі часто тішить підписників спокусливим контентом і показується у купальниках. А якось вона з'явилася в сексуальному шкіряному луці.

Минулої осені Христина та Роман відсвяткували 12-річчя своїх стосунків. У подружжя також є 5-річний син Микита, який нещодавно відпочивав з мамою в Діснейленді.

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