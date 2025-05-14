Дружина Яремчука у прозорому міні з драпіруванням і латексному топі пристрасно попозувала для фото

Дружина нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука Христина влаштувала пристрасну фотосесію.

Перед об'єктивом камер кохана футболіста постала у коротесенькій білій спідничці з драпіруванням. Через прозору тканину можна було розгледіти білизну. Також на ній був латексний топ з довгими рукавами і колготки зі смужками.

Сексі лук завершували масивні прикраси: сережки, браслети й ремінець, що нагадував ланцюг. Результатами зйомки Христина поділилася в Instagram.

Майже 31-річна Яремчук похизувалася тонкою талією Фото polina hryhorchuk

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Яремчук доволі часто тішить підписників спокусливим контентом і показується у купальниках. А якось вона з'явилася в сексуальному шкіряному луці.

Минулої осені Христина та Роман відсвяткували 12-річчя своїх стосунків. У подружжя також є 5-річний син Микита, який нещодавно відпочивав з мамою в Діснейленді.