Сердючка та Пивоваров заспівали на вечірці з нагоди 38-річчя Усика. Фото
Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина влаштувала розкішну благодійну вечірку з нагоди його 38-річчя. Світлинами з заходу вона поділилася у своєму Instagram.
Катя прийшла на вечір у чорній атласній мінісукні без бретелей та з мереживом, а от її донька, 12-річна Єлизавета красувалася у чорній сукні з рюшами і довгими рукавами.
До речі, на вечірці самого Усика не було, але дружина спортсмена знайшла вихід - на святі була ростова фігура боксера з картону.
Також на заході виступили співак Артем Пивоваров та Вєрка Сердючка зі своїм балетом.
"Я щиро вдячна кожному з вас за підтримку та участь у нашому заході! Це був неймовірний вечір з приємними емоціями, чудовими людьми та атмосферою свята", - написала Катерина.
Як відомо, у Катерини та Олександра Усиків є ще троє дітей: двоє синів Михайло та Кирило та молодша донечка Марія.
Також ТаблоID якось розповідав історію кохання Каті та Олександра.
До речі, нещодавно Катерина Усик влаштувала стильну фотозйомку коло білого мікроавтобуса.