Сердючка та Пивоваров заспівали на вечірці з нагоди 38-річчя Усика. Фото

Юлія Леськова 18 січня, 11:30
Катерина Усик на благодійному заході
Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина влаштувала розкішну благодійну вечірку з нагоди його 38-річчя. Світлинами з заходу вона поділилася у своєму Instagram.

Катя прийшла на вечір у чорній атласній мінісукні без бретелей та з мереживом, а от її донька, 12-річна Єлизавета красувалася у чорній сукні з рюшами і довгими рукавами.

Катерина Усик позує для фото

Свій образ для вечірки дружина Усика доповнила прикрасами


Старша донька Олександра Усика

Донечка Усика теж сяяла на його дні народження

До речі, на вечірці самого Усика не було, але дружина спортсмена знайшла вихід - на святі була ростова фігура боксера з картону.

Ростова фігура Усика на вечірці
"Поки мого коханого немає (тільки так)" - написала вона

Також на заході виступили співак Артем Пивоваров та Вєрка Сердючка зі своїм балетом.

Артем Пивоваров на сцені з Омаргалієвою

До речі, разом з Пивоваром виступала й співачка Альона Омаргалієва

Катерина Усик робить селфі з Сердючкою

Катерина запросила на івент Сердючку

"Я щиро вдячна кожному з вас за підтримку та участь у нашому заході! Це був неймовірний вечір з приємними емоціями, чудовими людьми та атмосферою свята", - написала Катерина.

Катерина Усик з гостями за столом

Вечірка була у червоних тонах

Як відомо, у Катерини та Олександра Усиків є ще троє дітей: двоє синів Михайло та Кирило та молодша донечка Марія.

Також ТаблоID якось розповідав історію кохання Каті та Олександра.

До речі, нещодавно Катерина Усик влаштувала стильну фотозйомку коло білого мікроавтобуса.

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