Сердючка та Пивоваров заспівали на вечірці з нагоди 38-річчя Усика. Фото

Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина влаштувала розкішну благодійну вечірку з нагоди його 38-річчя. Світлинами з заходу вона поділилася у своєму Instagram.

Катя прийшла на вечір у чорній атласній мінісукні без бретелей та з мереживом, а от її донька, 12-річна Єлизавета красувалася у чорній сукні з рюшами і довгими рукавами.

Свій образ для вечірки дружина Усика доповнила прикрасами

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Донечка Усика теж сяяла на його дні народження

До речі, на вечірці самого Усика не було, але дружина спортсмена знайшла вихід - на святі була ростова фігура боксера з картону.

"Поки мого коханого немає (тільки так)" - написала вона

Також на заході виступили співак Артем Пивоваров та Вєрка Сердючка зі своїм балетом.

До речі, разом з Пивоваром виступала й співачка Альона Омаргалієва

Катерина запросила на івент Сердючку

"Я щиро вдячна кожному з вас за підтримку та участь у нашому заході! Це був неймовірний вечір з приємними емоціями, чудовими людьми та атмосферою свята", - написала Катерина.

Вечірка була у червоних тонах

Як відомо, у Катерини та Олександра Усиків є ще троє дітей: двоє синів Михайло та Кирило та молодша донечка Марія.

Також ТаблоID якось розповідав історію кохання Каті та Олександра.

До речі, нещодавно Катерина Усик влаштувала стильну фотозйомку коло білого мікроавтобуса.