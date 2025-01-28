"Крихітка the best": дружина Усика у 1-ий день народження їхньої молодшої доні поділилася милими фото
28-го січня свій перший день народження відзначає наймолодша дитина боксера Олександра Усика та його дружини Катерини, Марія.
Крихітку-іменинницю зіркова мама показала у Insta-сторіс, побажавши їй бути найщасливішою.
Нагадаємо, Олександр не був присутній при народженні Марії, але одразу ж побачив її по відеозв'язку.
Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і синів, Кирила та Михайла. ТаблоID розповідав зворушливу історію кохання Олексндра та Катерини, якій спортсмен присвячує вірші.
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