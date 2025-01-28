"Крихітка the best": дружина Усика у 1-ий день народження їхньої молодшої доні поділилася милими фото

Марія Ткаченко 28 січня, 13:30
Катерина Усик
Фото з Instagram Усик

28-го січня свій перший день народження відзначає наймолодша дитина боксера Олександра Усика та його дружини Катерини, Марія.

Крихітку-іменинницю зіркова мама показала у Insta-сторіс, побажавши їй бути найщасливішою.

Катерина Усик та Олександр Усик
Катерина та Олександр Усики - батьки чотирьох нащадків

Донька Усика

"Найкраща крихітка" Марія святкує перший день народження

Молодша донька Олександра Усика
Донька Усиків Марія

Модна зірка!

Четверта дитина Усика

Марійці Усик виповнився рочок

Молодша дитина Олександра Усика

Катерина привітала наймолодшу доньку її кумедними фото

Олександр Усик і його донька Марія

Таткова солодка дівчинка

Нагадаємо, Олександр не був присутній при народженні Марії, але одразу ж побачив її по відеозв'язку.

Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і синів, Кирила та Михайла. ТаблоID розповідав зворушливу історію кохання Олексндра та Катерини, якій спортсмен присвячує вірші.

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