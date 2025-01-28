"Крихітка the best": дружина Усика у 1-ий день народження їхньої молодшої доні поділилася милими фото

28-го січня свій перший день народження відзначає наймолодша дитина боксера Олександра Усика та його дружини Катерини, Марія.

Крихітку-іменинницю зіркова мама показала у Insta-сторіс, побажавши їй бути найщасливішою.

Катерина та Олександр Усики - батьки чотирьох нащадків

Реклама:

"Найкраща крихітка" Марія святкує перший день народження

Модна зірка!

Марійці Усик виповнився рочок

Катерина привітала наймолодшу доньку її кумедними фото

Таткова солодка дівчинка

Нагадаємо, Олександр не був присутній при народженні Марії, але одразу ж побачив її по відеозв'язку.

Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і синів, Кирила та Михайла. ТаблоID розповідав зворушливу історію кохання Олексндра та Катерини, якій спортсмен присвячує вірші.