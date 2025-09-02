Схуднув на 27 кіло: Дуейн "Скеля" Джонсон здивував виглядом на хіднику Венеційського кінофестивалю. Фото
Американський актор та реслер Дуейн Джонсон, відомий своїми накачаними м'язами, здивував струнким виглядом на останніх івентах Венеційського кінофестивалю.
53-річний "Скеля" продемонстрував своє разюче схуднення на заході Miu Miu Women's Tales, коли з'явився в чорних брюках та блакитній сорочці з тропічним принтом.
За інформацією Daily Mail, Джонсон скинув 27 кілограмів, а все для зйомок у своєму новому фільмі "Незламний", в якому він виконав роль Марка Керра, професійного борця зі змішаних бойових мистецтв.
