Схуднув на 27 кіло: Дуейн "Скеля" Джонсон здивував виглядом на хіднику Венеційського кінофестивалю. Фото

Карина Тімкова - 2 вересня, 15:15

Американський актор та реслер Дуейн Джонсон, відомий своїми накачаними м'язами, здивував струнким виглядом на останніх івентах Венеційського кінофестивалю.

53-річний "Скеля" продемонстрував своє разюче схуднення на заході Miu Miu Women's Tales, коли з'явився в чорних брюках та блакитній сорочці з тропічним принтом.

За інформацією Daily Mail, Джонсон скинув 27 кілограмів, а все для зйомок у своєму новому фільмі "Незламний", в якому він виконав роль Марка Керра, професійного борця зі змішаних бойових мистецтв.

Дуейн Скеля Джонсон здивував схудлою фігурою

Шанувальники помітили, що в актора значно зменшилися м'язи

Фото Miu Miu

В мережі обговорюють схуднення Дуейна Скелі Джонсона

Такою була фігура Дуейна в листопаді 2024-го

Фото flanneryunderwood
Дуейн Скеля Джонсон здивував схудненням та втратою м'яз

А це "Скеля" на нещодавній прем'єрі свого фільму у компанії колеги, актриси Емілі Блант

Фото Corbis via Getty Images
Дуейн Скеля Джонсон показав свою фігуру після скидання ваги

Знову 2024-й. Помітили різницю?

Фото flanneryunderwood
У мережі порівнюють фігуру Дуейна Скелі Джонсона після та до схуднення

А такими м'язами він хизувався у 2020 році

Фото instagram

До речі, нещодавно співак Володимир Дантес продемонстрував результати схуднення на фото з оголеним торсом, а телеведучий Фіма Константиновський скинув 31 кілограми всього за чотири місяці.

Тим часом тенісистка Серена Вільямс розповіла про ін'єкції, які робила для схуднення, а реперка Lizzo зізналася, що скинула вагу завдяки "Оземпіку".

