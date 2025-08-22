"Схудла на понад 14 кілограмів": Серена Вільямс зізналася, що використовувала ін'єкції препарату для скидання ваги

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка наприкінці минулого року здивувала своїм схудненням, зізналася в інтерв'ю People, що використовувала препарати для скидання ваги.

Знаменитість запевнила, що зараз почувається добре і повністю здорова. А почала використовувати уколи гормону GLP-1, який нібито допомагає регулювати апетит і рівень цукру в крові, оскільки тривалий час не могла схуднути після других пологів:

"Я довго не могла дійти до потрібної ваги, що б я не робила, скільки б я не тренувалася. Це було божевілля, бо я ніколи в житті не була у такому становищі, де я так наполегливо працювала і так корисно харчувалася, але все одно не могла досягти результату".

Так виглядає фігура Серени зараз Фото instagram

"Я більше не скинула жодного фунта. Я просто подумала: "Боже, я не знаю, чи зможу колись повернутися до бажаної форми"", — зізналася 43-річна зірка.

А так рік тому Фото instagram

Спортсменка назвала своє рішення почати приймати препарати для скидання ваги виваженим, адже вона тривалий час вивчала його дію:

"Я багато досліджувала це питання. Я думала: "Чи це короткий шлях? Які переваги?". Я справді хотіла заглибитися в це, перш ніж просто почати… Я схудла на понад 14 кілограмів, використовуючи GLP-1, і я дуже рада цьому".

Зазначимо, цей гормон призначають людям, що мають цукровий діабет 2-го типу. Ін'єкції без узгодження з лікарем можуть привести до неприємних побічних ефектів Фото instagram

"Препарат допоміг мені покращити все, що я вже робила — корисно харчувалася та виконувала фізичні вправи", — додала Серена.

Тенісистка схудла на понад 14 кілограмів Фото instagram

Нагадаємо, Вільямс є мамою двох донечок, 7-річної Олімпії та 2-річної Адіри, яких народила у шлюбі зі своїм чоловіком, засновником Reddit Алексісом Оганяном. Під час перших пологів зірка мала ризики загинути, але все одно захотіла стати мамою вдруге. Заради цього вона покинула теніс.

Нещодавно американська реперка Lizzo зізналася, що худла, використовуючи нашумілий "Оземпік". А ще у використанні препаратів для скидання ваги підозрюють співачку Крістіну Агілеру, мільярдера Ілона Маска і акторку Барбі Феррейру.