Дантес після схуднення на 10 кіло похизувався оголеним торсом. Фото

Марія Ткаченко - 26 серпня, 11:00
Дантес
Фото з Instagram Дантеса

Співак Володимир Дантес, котрий нещодавно розповів, як йому вдалося скинути цілих 10 кілограмів, наочно продемонстрував вражаючий результат своїх старань.

У Telegram він опублікував своє дзеркальне селфі топлес.

"Це в додаток до посту про дисципліну", - зазначив 37-річний артист.


Володимир Дантес

Вова хизується чесно заробленими кубиками пресу

Фото з Telegram Дантеса

Як відомо, саме дисципліну Вова вважає ключовою умовою для досягнення цілей. Хоча своєю фізичною формою він все ж таки поки не задоволений

Нагадаємо, днями співачка Наталія Могилевська оголосила цифру скинутих нею кіло. А телеведучий Фіма Константиновський має досвід схуднення на 31 кілограм лише за чотири місяці, але нікому його не радить. 

