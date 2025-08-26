Дантес після схуднення на 10 кіло похизувався оголеним торсом. Фото
Співак Володимир Дантес, котрий нещодавно розповів, як йому вдалося скинути цілих 10 кілограмів, наочно продемонстрував вражаючий результат своїх старань.
У Telegram він опублікував своє дзеркальне селфі топлес.
"Це в додаток до посту про дисципліну", - зазначив 37-річний артист.
Як відомо, саме дисципліну Вова вважає ключовою умовою для досягнення цілей. Хоча своєю фізичною формою він все ж таки поки не задоволений.
Нагадаємо, днями співачка Наталія Могилевська оголосила цифру скинутих нею кіло. А телеведучий Фіма Константиновський має досвід схуднення на 31 кілограм лише за чотири місяці, але нікому його не радить.
Ледь впізнати: Дантес ошелешив гламурним образом та мейкапом зі штучними віями
"До дупи стереотипи": Дантес зважився на б'юті-процедуру і похвалився результатом
"Дорослішаю чи старію, байдуже": Дантес повідомив, від якого продукту відмовився
Познайомилися в TikTok: Дантес на прийомі у психологині заспівав про втрачене кохання. Відео
Дантес і Кацуріна: у мережі ширяться чутки про розставання пари