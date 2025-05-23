61-річний Безос на урочистому заході в Каннах отримав цьом у щічку від нареченої в паєтках

61-річний мільярдер Джефф Безос і його 55-річна кохана Лорен Санчес показали ніжності на гала-вечорі amfAR у Каннах.

Фотографи підловили, як пара ніжно поцілувалась за своїм столом.

Про це повідомляє Page Six.

Санчес лагідно нахилилася, щоб поцілувати нареченого в щоку.

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Лорен ніжно поцілувала коханого у щічку Фото Getty Images

Санчес обрала для заходу корсетну сукню без бретелей від Roberto Cavalli.

Фото Getty Images

Вона доповнила вбрання діамантовими сережками огранювання "емеральд" і величезною обручкою, подарованою мільярдером.

Як відомо, свій роман з Санчес Безос закрутив ще тоді, коли перебував у шлюбі з першою дружиною. До речі, їхнє розлучення тоді назвали найдорожчим в історії.

Заручилися Лорен та Джефф у травні 2023 року, однак вже розіслали запрошення на весілля, яке має відбутись влітку.