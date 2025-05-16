Із дружиною екса, Кеті Перрі та Кардашян: наречена Безоса закотила шикарну дівич-вечірку в Парижі. Фото

Лорен Санчес уже за декілька тижнів стане дружиною засновника Amazon Джеффа Безоса Фото з Instagram Санчес

Весілля американського мільярдера Джеффа Безоса та його коханої Лорен Санчес має відбутися в Венеції наприкінці червня, але дівич-вечір - принаймні, один із передвесільних івентів нареченої вже відбувся.

55-річна Лорен зібрала в Парижі велику тусу подруг. Зокрема серед запрошених були реалітідіви Кім Кардашян та її мама Кріс Дженнер, акторка Єва Лонгорія та співачка Кеті Перрі, з якою Санчес нещодавно літала в космос.

Кеті та Кім із мамою гульнули на дівич-вечорі Лорен

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Покликала наречена і Октобер Гонсалес, дружину свого ексбойфренда Тоні Гонсалеса. Він і Лорен розійшлися в 2001-му, невдовзі після народження спільного сина Нікко. Хлопцеві вже 24 роки, а його мама і мачуха дуже здружилися, часто з'являються разом на публіці та навіть їхздять у відпустки, пише Daily Mail.

Крайня ліворуч, із келишком в руці - Октобер Гонсалес

"Назавжди починається з дружби, в оточенні жінок, які надихають мене, освітлюють мені путь у темні часи та до яких лежить моє серце", - підписала Санчес фото з вечірки, якими поділилася в Instagram.

Санчес розважилася з подругами в Парижі

Спільний космічний досвід зблизив Санчес та Перрі?

Єва Лонгорія теж була присутня

Вечеряла компанія в культовому ресторані Lafayette. Судячи з фото меню, яке Лорен запостила в сторіс, частували жіночок смаженою та запеченою курочкою, салатом "Цезар", копченим норвезьким лососем та рігатоні з грибами.

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Нагадаємо, ЗМІ дізналися декілька імен зі списку щасливчиків, яких Безос і Санчес запросили на своє весілля до Венеції. В ньому є як мінімум один діючий президент держави і одна королівська особа.

Як відомо, і для Джеффа, і для Лорен цей шлюб буде другим. Від ексдружини Маккензі засновник 61-річний Amazon має трьох синів та прийомну доньку. Цікаво, що відоме лише ім'я старшого нащадка багатія, народженого в 2000-му році - Престон, подробиці ж щодо решти дітей від публіки ретельно приховуються. У Санчес же, крім Нікко, є 18-річний син Еван і 17-річна донька Елла від шлюбу з бізнесменом Патріком Вайтселлом.

Цікаво, що роман Лорен і Джеффа розпочався, коли обоє вони ще офіційно перебували в шлюбах. Оголосити про свої стосунки публічно парочку змусив скандал пікантного характеру.