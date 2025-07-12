Спроба омолодитися? Безос після одруження з Санчес здивував метаморфозою зачіски

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Здається, 61-річний американський мільярдер Джефф Безос старається бути для своєї новоспеченої дружини, 55-річної колишньої журналістки Лорен Санчес найкращим чоловіком. Зокрема й вдосконалитися ззовні.

Джеффа, який вже понад 10 років не змінював зачіски й ходив з лисиною, папараці помітили з відрослим сивим волоссям. Безоса під руку з Санчес зазнімкували у літньому таборі мільярдерів у Сан-Веллі.

Безос, ймовірно, захотів кардинальних змін іміджу Фото Getty Images

Як зазначив для видання Daily Mail автор книги про волосся Спенсер Стівенсон, те, що волосся у Джеффа відростає тільки по боках, може бути прикладом прогресуючого чоловічого облисіння.

Він зазначив, що саме з цієї зони, яку відпустив мільярдер, беруть волосся для пересадки. Тож, ймовірно, Безос замислив повністю змінити імідж та омолодитися для нової дружини.

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав історію кохання Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

До речі, відома своїми зухвалими луками дружина Безоса вразила публіку скромним образом на модному показі у Парижі.