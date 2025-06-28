61-річний Безос у Венеції одружився вдруге. Фото молодят
27 червня у Венеції відгуляли довгоочікуване весілля 61-річного засновника Amazon, мільярдера Джеффа Безоса та його коханої, 55-річної колишньої журналістки Лорен Санчес. До речі, його вже давно називають "Весіллям століття".
Заміж за Безоса Санчес вийшла у розкішній обтислій сукні з високою горловиною від Dolce&Gabbana, яка розширювалася до низу. Плаття було оздоблене мереживом по всій довжині та мало чималенький шлейф.
"Не просто сукня, а поезія. Дякую за магію, яку ви зробили", - написала Лорен у своєму Instagram.
На таку сукню Санчес надихнули фотографії легендарної італійської кінозірки Софі Лорен. За словами коханої мільярдера, вона досліджувала купу фотографій наречених 1950-х років.
"Я побачила Софі Лорен. Вона була у мереживі з ніг до горла і я сказала: "Ось ця сукня", - розповіла Сенчес у коментарі Vogue.
Колишня журналістка зазначає, що це перша сукня, з усіх які вона носила, що прикриває декольте повністю.
"Це відхилення від того, чого очікують люди, чого очікувала я. Але це дуже схоже на мене", - додала Лорен.
Джефф на своєму весіллі був одягнутий у чорний смокінг з атласними лацканами, білу сорочку та лаковані туфлі.
Нагадаємо, про свої стосунки Джефф Безос та Лорен Санчес оголосили у 2019-му році. До речі, крутити роман з колишньою журналісткою мільярдер почав бувши одруженим зі своєю ексдружиною Маккензі Безос.
До слова, хто знає, коли б Безос зізнався у стосунках з Санчес, якби його не почали шантажувати дікпіком, який він відправляв їй.
Як відомо, заручилася парочка у 2023-му році, й одразу почалася підготовка до весілля.
До речі, після того, як мер Венеції підтвердив, що саме в цьому італійському місті відбудеться весілля століття, активісти почали протестувати проти нього. Вони обклеювали місто листівками з гаслом "Жодного простору для Безоса".
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