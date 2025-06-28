61-річний Безос у Венеції одружився вдруге. Фото молодят

27 червня у Венеції відгуляли довгоочікуване весілля 61-річного засновника Amazon, мільярдера Джеффа Безоса та його коханої, 55-річної колишньої журналістки Лорен Санчес. До речі, його вже давно називають "Весіллям століття".

Заміж за Безоса Санчес вийшла у розкішній обтислій сукні з високою горловиною від Dolce&Gabbana, яка розширювалася до низу. Плаття було оздоблене мереживом по всій довжині та мало чималенький шлейф.

До речі, у своєму Instagram Лорен вже додала прізвище Безос до свого імені Фото з Instagram Лорен Санчес

"Не просто сукня, а поезія. Дякую за магію, яку ви зробили", - написала Лорен у своєму Instagram.

На таку сукню Санчес надихнули фотографії легендарної італійської кінозірки Софі Лорен. За словами коханої мільярдера, вона досліджувала купу фотографій наречених 1950-х років.

"Я побачила Софі Лорен. Вона була у мереживі з ніг до горла і я сказала: "Ось ця сукня", - розповіла Сенчес у коментарі Vogue.

Ось такий шлейф у сукні від іменитого модного дому ручної роботи

Колишня журналістка зазначає, що це перша сукня, з усіх які вона носила, що прикриває декольте повністю.

"Це відхилення від того, чого очікують люди, чого очікувала я. Але це дуже схоже на мене", - додала Лорен.

Свій розкішний весільний образ красуня доповнила розкішною фатою

Джефф на своєму весіллі був одягнутий у чорний смокінг з атласними лацканами, білу сорочку та лаковані туфлі.

На своєму весіллі Лорен Санчес вирішила дотримуватися деяких традицій, зокрема, те, що наречений не повинен бачити кохану до весілля Фото tierneygearon

"Я почуваюсь принцесою", - сказала Лорен на примірці сукні Фото tierneygearon

Нагадаємо, про свої стосунки Джефф Безос та Лорен Санчес оголосили у 2019-му році. До речі, крутити роман з колишньою журналісткою мільярдер почав бувши одруженим зі своєю ексдружиною Маккензі Безос.

До слова, хто знає, коли б Безос зізнався у стосунках з Санчес, якби його не почали шантажувати дікпіком, який він відправляв їй.

Як відомо, заручилася парочка у 2023-му році, й одразу почалася підготовка до весілля.

До речі, після того, як мер Венеції підтвердив, що саме в цьому італійському місті відбудеться весілля століття, активісти почали протестувати проти нього. Вони обклеювали місто листівками з гаслом "Жодного простору для Безоса".