"Порушниця" Дженнер, ДіКапріо в кепці на обличчі та рожева дочка Трампа: зіркові гості весілля Безоса за $50 мільйонів

Засновник Amazon, 61-річний Джефф Безос 27-го червня одружився зі своєю 55-річною коханою Лорен Санчес. Весілля відгуляли у Венеції разом зі знаменитими друзями.

На свято закоханих до Венеції приїхала королева Йорданії Ранія. Вона з'явилася на публіці у ніжній сукні з метеликами та накидкою на плечі.

Королева Ранія, як завжди, була розкішна Фото Getty Images

Донька президента США Дональда Трампа, Іванка Трамп відвідала церемонію одруження разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером. На свято вона одягнула розкішну сукню рожевого кольору, яка імітувала пелюстки квітки, та чималим розрізом на стегні від tonywardcouture.

Іванка Трамп обрала розкішну сукню от кутюр Фото з Instagram Іванки Трамп

Також на святі засвітилося сімейство Кардашян. Хлоя Кардашян була одягнена у рожеву сукню з приголомшливим декольте та боа.

Кайлі Дженнер обрала сукню, яка при певному освітленні здавалася білою. Таким чином, красуня могла порушити головне правило весілля - не вдягати біле.



Кендалл Дженнер прийшла на весілля мільярдера у платті-футлярі чорного кольору з геометричним декольте

Насправді сукня Кайлі була срібною, з блакитним відливом Фото Getty Images

Їхня сестра Кім Кардашян завітала на вечірку кохання у вінтажній сукні від Versace у шоколадному кольорі.

Кім засяяла на весіллі мільярдера у паєтковій сукні від відомого бренду 1986 року Фото Getty Images

На вечірці також була присутня акторка Сідні Свіні. Вона одягнула ніжно-рожеву сукню без бретелей та з пишною сатиновою спідницею.

Також на весілля прибув й Леонардо ДіКапріо, проте актор вирішив ховати своє обличчя від папараці під чорною кепкою.

ДіКапріо волів не показувати обличчя фотографам Фото Getty Images

Разом із Леонардо на весілля прибула і його дівчина - модель Вітторія Черетті Фото Getty Images

Папараці також зазнімкували на святі британського актора Орландо Блума. До речі, він має сумний вигляд на тлі чуток про розставання з Кеті Пері Фото Getty Images

А от американський бізнесмен та філантроп Білл Гейтс прийшов на весілля зі своєю новою пасією Паулою Герд Фото Getty Images

Також на свято прийшли американський співак Ашер, зірка американського футболу Том Брейді та телеведуча Опра Вінфрі.

Загалом на весіллі були присутні 200 гостей.

Опра підкреслила талію корсетною рожевою сукнею Фото Getty Images

Свої обітниці Джефф та Лорен виголосили в амфітеатрі на острові Сан-Джорджо-Маджоре, а на вечірці виступив Маттео Бочеллі, син тенора Андреа Бочеллі.

Цікаво, що новоспечені молодята попросили своїх гостей зробити фінансові пожертви Венеції. Благодійні організації для пожертв були вказані в офіційному запрошенні на весілля.

Зазначається, що на своє весілля Безос витратив близько 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Джефф Безос та Лорен Санчес заручилися у 2023-му році.

Цікаво, що свій роман вони почали крутити, коли мільярдер ще був одруженим зі своєю колишньою дружиною Маккензі Безос. До речі, з нею у нього є четверо дітей: три сини та прийомна донька.

У Лорен Санчез теж є троє дітей від попередніх стосунків з футболістом Тоні Гонсалесом та агентом з талантів Патріком Вайтселлом.