Безоса з новоспеченою дружиною у міні зазнімкували у Венеції на прогулянці після весілля

Юлія Леськова - 29 червня, 09:42
Джефф Безос та його нова дружина Лорен Санчес
Фото Getty Images

61-річний засновник Amazon, мільярдер Джефф Безос та його 55-річна кохана, колишня журналістка Лорен Санчес продовжують свої весільні гуляння у Венеції. 

Цього разу новоспечену "місіс" Безос папараці помітили, коли вони з чоловіком від'їжджали від готелю "Аман".

Лорен була одягнута у чорну мінісукню з оголеними плечима та величезний солом'яний капелюх.  Свій образ вона доповнила білою сумочкою. 


Цікаво, що свою обручку з діамантом у 35 каратів, яку експерти оцінюють у 10 мільйонів доларів, Санчес проміняла на звичайну золоту. 

Натомість Джефф був у простій темній футболці та чорних штанях. 

Парочка багато посміхалася, махала папараці та відсилала повітряні поцілунки. 

Лорен Санчес з чоловіком святкують весілля
Здається, Лорен спакувала з собою у Венецію чималу частину гардероба
Фото Getty Images
Лорен Санчес та Джефф Безос на гондолі

Новоспечене подружжя має дуже щасливий вигляд

Фото Getty Images

Нагадаємо, серед зіркових гостей на "весіллі століття" були присутні: сімейство Кардашян, Леонардо ДіКапріо, Орланда Блум, Іванка Трамп, Сідні Свіні та інші. 

Як відомо, Лорен Санчес та Джефф Безос заручилися минулого року й одразу почали підготовку до свого весілля. 

Мешканцям Венеції не сподобалося те, що мільярдер буде святкувати своє весілля у місті, тому почали влаштовувати протести, розклеюючи листівки з гаслом "Жодного простору для Безоса". 

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