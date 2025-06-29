Безоса з новоспеченою дружиною у міні зазнімкували у Венеції на прогулянці після весілля
61-річний засновник Amazon, мільярдер Джефф Безос та його 55-річна кохана, колишня журналістка Лорен Санчес продовжують свої весільні гуляння у Венеції.
Цього разу новоспечену "місіс" Безос папараці помітили, коли вони з чоловіком від'їжджали від готелю "Аман".
Лорен була одягнута у чорну мінісукню з оголеними плечима та величезний солом'яний капелюх. Свій образ вона доповнила білою сумочкою.
Цікаво, що свою обручку з діамантом у 35 каратів, яку експерти оцінюють у 10 мільйонів доларів, Санчес проміняла на звичайну золоту.
Натомість Джефф був у простій темній футболці та чорних штанях.
Парочка багато посміхалася, махала папараці та відсилала повітряні поцілунки.
Нагадаємо, серед зіркових гостей на "весіллі століття" були присутні: сімейство Кардашян, Леонардо ДіКапріо, Орланда Блум, Іванка Трамп, Сідні Свіні та інші.
Як відомо, Лорен Санчес та Джефф Безос заручилися минулого року й одразу почали підготовку до свого весілля.
Мешканцям Венеції не сподобалося те, що мільярдер буде святкувати своє весілля у місті, тому почали влаштовувати протести, розклеюючи листівки з гаслом "Жодного простору для Безоса".
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