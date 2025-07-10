Без фірмового декольте та міні: дружина Безоса здивувала стриманістю на модному показі в Парижі
Схоже, новоспечена дружина мільярдера Джеффа Безоса, Лорен Санчес після весілля вирішила бути дещо стриманішою у виборі свого вбрання. Або принаймні хоч іноді не виставляти на показ своє звабне декольте.
Заміж теж 55-річна Лорен виходила у геть закритій сукні, на яку її надихнула актриса Софі Лорен. Тоді наречена зауважувала, що ніхто, певно, не очікував від неї подібного вбрання.
Так само і на показі бренду Balenciaga в Парижі 9-го липня місіс Санчес-Безос з'явилася у чорному платті-футлярі, застібнутому під горло.
Сукню, яка вигідно окреслила всі вигини, жінка Безоса доповнила темними окулярами, чорними туфлями-човниками та клатчем у вигляді паперового стаканчика кави, яка коштує 4 тисячі доларів.
Нагадаємо, 27-го червня у Венеції відбулося найграндіозніше весілля Безоса і Санчес, яке оцінюють у 50 мільйонів євро.
Про історію кохання скандальної пари читайте в окремому матеріалі ТаблоID.
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