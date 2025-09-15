Ортега у камінчиках на голих грудях вийшла на сцену Emmy з Зетою-Джонс у прозорому корсеті без бра
14-го вересня у Лос-Анджелесі відбулася 77-ма церемонія нагородження американською телевізійною премією Emmy Awards.
Традиційно на червоному хіднику зібралося чимало світових зірок, які сяяли та мерехтіли у різноманітних вбраннях і образах. Серед найяскравіших селебріті цього вечора опинилися і зірки серіалу "Венздей" 22-річна Дженна Ортега і 55-річна Кетрін Зета-Джонс.
Акторки, які зіграли головні ролі у телехіті про похмуру дівчинку з родини Аддамс, обидві обрали для церемонії доволі відверті сукні.
Ортега продемонструвала вишукану оголеність в образі від Givenchy, який складався з різнокольорових масивних камінчиків, що прикривали голі груди акторки, та чорної спідниці з розрізом до стегна.
Кетрін Зета-Джонс внесла драматизму у чорній сукню без бретелей з вишуканим мереживним корсетом, який переходив у мерехтливу чорну спідницю. На актрисі, як і на її молодшій колезі, не було бюстгальтера.
Нагадаємо, нещодавно ТаблоID збирав цікаві факти про Дженну Ортегу, серед яких, зокрема, любов до Барака Обами.
Також ми писали про фантастичну історію кохання Зети-Джонс і Дугласа, яким приписували розлучення.
Ортега у сукні-газеті повторила культовий лук Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто". Фото
Зета-Джонс у вечірній сукні з глибоким вирізом і Ортега в обтислому луці захопили своїм виглядом на прем'єрі "Венздей". Фото
Не розлучаються? Дуглас і Зета-Джонс показалися разом на відпочинку. Фото