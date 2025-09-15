Ортега у камінчиках на голих грудях вийшла на сцену Emmy з Зетою-Джонс у прозорому корсеті без бра

Дочка і мама на екрані в житті - яскраві представниці свого покоління акторів

14-го вересня у Лос-Анджелесі відбулася 77-ма церемонія нагородження американською телевізійною премією Emmy Awards.

Традиційно на червоному хіднику зібралося чимало світових зірок, які сяяли та мерехтіли у різноманітних вбраннях і образах. Серед найяскравіших селебріті цього вечора опинилися і зірки серіалу "Венздей" 22-річна Дженна Ортега і 55-річна Кетрін Зета-Джонс.

Дженна і Кетрін разом оголошувала переможців зі сцени Фото Getty Images

Акторки, які зіграли головні ролі у телехіті про похмуру дівчинку з родини Аддамс, обидві обрали для церемонії доволі відверті сукні.

Ортега продемонструвала вишукану оголеність в образі від Givenchy, який складався з різнокольорових масивних камінчиків, що прикривали голі груди акторки, та чорної спідниці з розрізом до стегна.

Від топа Ортеги неможливо було відірвати погляд

Кетрін Зета-Джонс внесла драматизму у чорній сукню без бретелей з вишуканим мереживним корсетом, який переходив у мерехтливу чорну спідницю. На актрисі, як і на її молодшій колезі, не було бюстгальтера.

Зета-Джонс сяяла в сукні від Yara Shoemaker

Актриси навіть на церемонії Еммі витримали стиль серіалу "Венздей" Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID збирав цікаві факти про Дженну Ортегу, серед яких, зокрема, любов до Барака Обами.

Також ми писали про фантастичну історію кохання Зети-Джонс і Дугласа, яким приписували розлучення.